Samsung apresenta TVs de micro Led na CES 2022

A CES 2022, que acontece até o final dessa semana em Las Vegas (EUA), mais uma vez inaugura a temporada de lançamentos tecnológicos. A Samsung apresentou suas mais novas TVs Micro LED, Neo QLED e Lifestyle, antes mesmo do start oficial do evento. Os produtos trazem a visão de Screens Everywhere, Screens for All (telas em todos os lugares, telas para todos) mais perto da realidade com imagens realistas, som imersivo e experiências hiperpersonalizadas.