Locaweb e seus executivos recompraram 5.5 milhões de ações

Por acreditar no potencial da companhia e entender que o valor atual de ações de tecnologia está abaixo do valor justo de mercado, a Locaweb e os seus fundadores e executivos decidiram recomprar 5,5 milhões de ações LWSA3. A decisão foi informada pelo grupo, pioneiro em soluções Business to Business (B2B) para digitalização dos negócios, no relatório ICVM 358.