BlackRocks avança e quer acelerar seis empresas nesse ano

Oito startups aceleradas, quatro meses de imersão e quase 200 horas de conteúdo entre mentorias, workshops e acompanhamentos individualizados. Assim encerrou a segunda edição do Grow, programa de aceleração de startups da BlackRocks Startups, uma aceleradora de startups que promove acesso à população negra em ambientes altamente inovadores e tecnológicos. A iniciativa conta com a parceria do BTG Pactual, AWS Brasil e TikTok e já tem metas para 2022.

"Queremos acelerar esse ano, pelo menos, mais seis negócios. O objetivo, agora, é gerar cada vez mais impacto e metrificar esse valor que entregamos para a gente impactar as startups”, destaca a CEO e fundadora da BlackRocks Startups, Maitê Lourenço.

Segundo ela, o Grow confirmou a missão da aceleradora de cada vez mais incentivar a presença de pessoas negras em ambientes de inovação no Brasil. "Nossa meta é promover acesso, escalabilidade e desenvolvimento, oportunizando os negócios a tudo que o ecossistema de startups pode oferecer a um empreendedor”, comenta.

As participantes da segunda edição foram a Afropython, Diamondlog, How to Lab, Parças, Seja Troca, TeamHub, VôContigo e Zentek. As startups participantes afirmaram, em pesquisa, que o programa entregou muito valor e os resultados são relevantes para a evolução dos negócios. Exemplo disso é que disseram que melhoraram sua performance financeira, com um aumento de 57% dos clientes e 43% do faturamento.

Das entrevistadas, 57% fizeram novas contratações e tiveram um aumento, em média, de 4,75 no número de clientes. Do total das startups, 71% pretendem captar investimento nos próximos seis meses. Vale destacar também a presença expressiva das mulheres no programa: 100% das aceleradas são cocriadas por elas, enquanto 37% foram fundadas exclusivamente por mulheres.