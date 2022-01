Investimentos em TI vão crescer 9,4% em 2022, aponta IDC

À despeito da pandemia da Covid-19, o mercado latino-americano de Tecnologia da Informação (TI) cresceu 8,5% em 2021, e a expectativa é avançar em 2022, alcançando um crescimento de aproximadamente 9,4% no mercado corporativo, aponta levantamento da IDC.

Resultados que, segundo o vice-presidente da consultoria, Ricardo Villate, ocorreu porque a indústria de TI continua sendo um motor econômico e, inclusive, deu suporte a outras verticais para que se modificassem e impulsionassem os processos de negócios.

"Esperamos um aumento continuado nos gastos com TI no próximo ano já que as tecnologias permitiram, modificaram e aceleraram a dinâmica de continuidade dos negócios", aponta. Um exemplo disso, observa, é que o comércio eletrônico aumentou sua penetração entre 10% e 15% em todas as categorias, o que significa que os métodos de pagamento móvel alcançaram mais de 50% da população da América Latina. Outro exemplo é que o modelo de trabalho pós-pandêmico se tornou remoto de forma permanente em pelo menos 40% das empresas.

Decorrente da necessidade de aproveitamento da quantidade de dados gerada, até 2023, 40% das 5 mil empresas mais importantes da América Latina terão uma arquitetura de governança de dados para viabilizar DataOps, promover engenharia de dados com base em Machine Learning, reduzir os riscos de dados e impulsionar a inovação. Além disso, 1/3 dessas empresas formarão parcerias de compartilhamento de dados com partes interessadas externas por meio de ambientes seguros para aumentar a interdependência e salvaguardar a privacidade de dados e ativos de dados valiosos.

Os investimentos da América Latina em software de gerenciamento de dados, que inclui integração e inteligência de dados, administração e desenvolvimento de banco de dados, bem como sistemas de gerenciamento, crescerão a uma taxa composta de mais de 16% nos próximos cinco anos.

Villate comenta que a pandemia mostrou que as organizações que estavam no caminho para tornarem seus negócios digitais estão sobrevivendo muito melhor, mesmo sob pressão. “O sucesso não se baseia mais em imaginar como será o futuro ou na luta para se adaptar a interrupções imediatas e, sim, em inovação contínua como resposta aos desafios e oportunidades de cada momento”, relata. Por outro lado, os gestores perceberam que a inovação não é apenas interna. “Eles precisam estendê-la aos seus ecossistemas, incluindo parceiros de negócio", acrescenta.

As 10 previsões para 2022

•Até 2024, as empresas digitais permitirão experiências empáticas com o cliente e modelos operacionais resilientes, transferindo 70% de todos os gastos em tecnologia e serviços para modelos como serviço focados em resultados;

•Das 5 mil maiores empresas da América Latina 35% redefinirão até 2023 os processos de escolha de nuvem para focar nos resultados de negócios em vez dos requisitos de TI, valorizando o acesso aos portfólios de fornecedores, do dispositivo até a borda e dos dados até o ecossistema;

•40% usarão serviços governamentais assistidos por Inteligência Artificial ligados à nuvem para gerenciar, otimizar e proteger dados e recursos dispersos, mas 30% não atingirão o valor total devido a incompatibilidades de habilidades de TI;

•Até 2024, 40% dos orçamentos de TI das 5.000 principais empresas da América Latina serão redistribuídos por conta da adoção de pacotes de soluções integradas "como serviço" nas áreas de segurança, plataformas em nuvem, espaço de trabalho virtual e conectividade;

•Os líderes do setor que enfrentarem transições sistêmicas ou obrigatórias na próxima década dobrarão seus gastos em TI para novos ambientes até 2025, mas terão dificuldades em alcançar os ganhos esperados em eficiência operacional de TI;

•50% ganharão o dobro, em termos de retornos significativos, com os investimentos em tecnologia que melhoram as atividades de funcionários/clientes em comparação com aquelas que automatizam processos individuais;

•Até 2025, as divergências regionais em termos de privacidade de dados, segurança e os regras de captura/uso/divulgação forçarão 90% das empresas latino-americanas a reestruturarem seus processos de governança de dados centralizados em uma base autônoma;

•40% das empresas irão transferir metade de seus investimentos em hardware/conectividade de nova tecnologia até 2024 para modernizar e redesenhar experiências pessoais de clientes e funcionários em seus próprios locais;

•Até 2025, 40% das companhias terão equipes de sustentabilidade digital, encarregadas de avaliar, certificar e coordenar o uso de dados de negócios e sustentabilidade de TI e plataformas analíticas oferecidas por provedores de TIC;

•As operações de valuation de empresas públicas serão baseadas na confiança em controles para o uso adequado/eficaz dos dados e em controles financeiros com foco no aumento de gastos com soluções baseadas em dados.

Fonte IDC