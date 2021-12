e-comprei recebe aporte de R$ 1,1 milhão

Inserida no mercado de perfumaria e farmácia, que movimenta o equivalente a R$ 25 bilhões no Brasil, a e-comprei acaba de receber R$ 1,1 milhão em aporte, atraindo investidores como Poli Angels, Prana Capital e UniAngels em rodada realizada na plataforma de investimentos da CapTable.

A startup de São Paulo viabiliza compra e venda inteligente, econômica e conveniente do portfólio de beleza e higiene para pequenos lojistas. Com um valuation de R$ 12,6 milhões, a perspectiva é usar o aporte para escalar o negócio.

Do valor captado nessa rodada seed, 45% do recurso serão usados para desenvolvimento tecnológico, criação e manutenção da plataforma e reformulação do site. Outros 43% irão para vendas, marketing e tração. Já os 12% restantes serão direcionados para despesas operacionais da startup.

“Este recurso é essencial para dar seguimento ao crescimento da e-comprei no desenvolvendo novos produtos, uso de tecnologia e aprimoramento do nosso site, facilitando ainda mais a experiência dos clientes”, detalha Vinícius Hilkner Oliveira, CEO da e-comprei.

O modelo de negócio da e-comprei é um marketplace B2B criado para viabilizar a compra e venda inteligente, econômica e conveniente do portfólio de Beleza e Higiene para pequenos lojistas. O pequeno empresário se cadastra no site e o próprio sistema aprova seu cadastro instantaneamente e, assim, ele está apto a comprar.

Ao finalizar seu cadastro, ele pode comprar mais de 9 mil itens de vários parceiros em uma única compra. A e-comprei então direciona esses pedidos para os parceiros que entregam e faturam os pedidos.

Os pedidos são entregues em até três dias úteis. A análise e limite de crédito são feitas pelos próprios parceiros. Caso o lojista não queira comprar via site, ele pode optar por realizar seu pedido via WhatsApp, telefone ou e-mail.

“Além de todas essas vantagens de se comprar pela e-comprei, cerca de 70% dos pedidos efetuados via nossa plataforma são entregues em até 1 dia útil. Outro método que chama atenção são as opções de pagamentos que nossos parceiros disponibilizam podendo ser via boleto, cartão e PIX”, detalha o CEO.

O mercado de beleza brasileiro movimenta mais de R$ 62 bilhões anualmente, o que o deixa como o quarto maior do mundo, o setor de perfumaria e farmácia representa 40% desse montante. No entanto, este setor ainda sofre com amarras causadas pela pulverização dos players: são mais de 100 mil perfumarias e farmácias, 3 mil indústrias e 2,5 mil distribuidoras.

Foi justamente por observar isso que o empreendedor identificou a necessidade de criar uma ferramenta que otimizasse toda a cadeia. “Ao atuar no marketing da P&G e gerenciando a linha da Pantene, notei que o mercado ainda tinha uma dor grande no atendimento aos pequenos lojistas. Concluí que era hora de desenvolver a startup para resolver isso", conclui.