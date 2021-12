BRDE Labs define as cinco startups destaques

AlterVision, Latos, Ziel Biosciences, Agidesk e StarLearning foram as startups premiadas pelo BRDE Labs RS, programa realizado pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) em parceria com a Universidade Feevale por meio do Feevale Techpark.

As empresas vendedoras, entre as oito finalistas previamente classificadas para o evento de premiação, receberão prêmios em dinheiro que totalizam R$ 100 mil, conforme a ordem de classificação. Além disso, terão possibilidades de realizar POCs (Provas de Conceito) e negócios diretamente com as empresas parceiras.

“Iniciativas com essa reforçam a nossa visão e estratégia de futuro e a ideia de que precisamos, de fato, buscar um desenvolvimento de outra ordem. Em parceria com o governo, com universidades e com empresas, nós, como instituição financeira, cumprimos nosso papel, que é promover o desenvolvimento econômico e social da região onde atuamos, apoiando as políticas do setor público como um todo”, destacou a diretora de Operações do BRDE, Leany Lemos.

O BRDE Labs tem como foco a gestão e a estruturação das empresas, de forma a alavancar recursos futuros ou parcerias que contribuam para o seu êxito operacional. Iniciado em 30 de agosto, já selecionou 14 projetos (entre 66 empresas inscritas) do Rio Grande do Sul nas áreas de saúde, tecnologia da informação, agronegócio, IoT e Indústria 4.0 para participar do processo de aceleração no Feevale Techpark.

O reitor da Universidade Feevale, Cleber Prodanov, disse que o evento marcou o encerramento de um ciclo bastante importante. “O BRDE apostou em um desenvolvimento diferenciado, baseado nas empresas do futuro. É esse espírito colaborativo que nos move e que nos ajudou a participar desse programa desafiador, usando nossa metodologia, que desenvolvemos a partir de uma metodologia acumulada ao longo de anos”, avaliou.