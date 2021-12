Modelo de negócio é primordial na decisão de aportes, dizem investidores

Um modelo de negócio sólido, inovador e que resolva a dor do mercado em que está inserido é fator primordial na decisão dos investidores de investir em uma startup. Este é o critério apontado por 88,58% dos entrevistados do estudo "Perfil do Investidor em Startups 2021", conduzido pela CapTable, hub de investimentos em startups. O financiamento de risco no mundo chegou a US$ 158,2 bilhões no terceiro trimestre do ano. segundo dados da CB Insights.

“Os investidores estão dispostos a investir, mas precisam sentir firmeza no modelo de negócio da startup. Traçar planos e metas dentro da realidade fazem toda a diferença na hora do investidor decidir ou não aportar seu capital naquele negócio”, explica o cofundador da CapTable, Guilherme Enck. Ao seu lado, são sócios da empresa Ramiro Martini, Paulo Deitos, Leonardo Zamboni e Gustavo Piccinini, além da Startse.

As informações capturadas na pesquisa refletem a atual fase de aquecimento do mercado de venture capital no Brasil. Os dados, além de levar a uma melhor análise das informações disponíveis aos investidores, reforçam a importância de os empreendedores deixarem uma porta aberta no que tange receber ajuda daqueles que estão investindo no negócio para desenvolver e escalar as startups.

A pesquisa revelou, por exemplo, que para 77,77% dos investidores é extremamente importante ou muito importante poder participar e ajudar as startups que investem. Outros 16,51% disseram ser importante e 5,72% responderam ser pouco importante ou sem nenhuma importância.

“Esse estudo nos ajuda a entender melhor o mercado aos olhos dos investidores e auxilia todo o mercado também a compreender melhor a percepção dos investidores e o que eles estão buscando em todo o ecossistema de investimentos em startups”, reforça Enck. O estudo da CapTable considerou sua base de investidores ativos.

Sites, blogs e artigos online são as principais fontes de informação sobre investimentos para 34,57% dos investidores consultados. Quando questionados sobre quais são as principais dúvidas e receios ao investir em startups, os cinco principais fatores destacados foram falta de informação (55,25%), startup pouco qualificada (45,34%), risco de perder capital (42,64%), falta de liquidez (39,03%) e questões jurídicas (35,73%).

Em operação desde julho de 2019, a CapTable conta com cerca de 5 mil investidores ativos que aportaram mais de R$ 55 milhões em startups como Alter, Trashin, Zletric, Play Delivery (Logitech) e outras.