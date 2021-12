Farsul Big Data quer estimular uso inteligente dos dados do setor

Com mais de oito milhões de dados já disponíveis, entre informações de produção, consumo, importação e exportação não apenas do Rio Grande do Sul, mas de mais de 190 países, a Farsul lançou nesta quinta-feira o Farsul Big Data - Banco de dados do Agronegócio.

site “Queremos ter maior banco de dados de agronegócio disponível gratuitamente e aberto do Brasil”, afirma o economista chefe da Farsul, Antonio da Luz. O projeto está disponível no

“É um trabalho extraordinário e que pode ajudar a todos com dados importantes para o setor. Não vemos nada similar no Brasil”, destacou o presidente da Farsul, Gedeão Pereira.

O Farsul Big Data está estruturado com dados de agricultura, pecuária e conjuntura. Este último traz indicadores econômicos do Brasil, como IPCA, desempenho de setores como indústria, comércio e serviços. Também são apresentados indicadores de inflação do agro gaúcho.

É possível analisar variação mensal dos índices e fazer comparativos. Um dos dashboards traz os preços dos principais preços dos grãos, como arroz, milho e soja, filtrando por região do Brasil para consulta. Outra tela apresenta os fundamentos do mercado mundial de grãos e pecuária, onde o usuário pode selecionar o país e o período – dados desde 2001.

Luz comenta que o foco é promover uma maior abertura de dados e, assim, colaborar com a oferta de informação para ajudar os players do setor de agronegócios, gestores na elaboração de políticas públicas, academia, imprensa. “É um organismo vivo e que permitirá analisar o nosso setor com mais qualidade e profundidade, ajudando também o produtor rural no seu processo decisório”, reforça.

O projeto, que começou a ser desenvolvido em 2020, traz custos de produção do Rio Grande do Sul, por cidade, com relatórios completos de custos, margem dos produtores, entre outros; gráficos comparativos e indicadores da safra gaúcha, com mapa de calor de produção por municípios. Com isso, fica possível saber, por exemplo, onde fica a produção de cada produto na geografia gaúcha.





A solução foi construída 100% pelo time interno e usa como fontes de informações governos, universidades, levantamentos da própria Farsul e instituições internacionais.

“Queremos que mais pessoas pensem junto conosco o setor e usem essas informações para gerar insights e terem esse nível informacional que temos aqui”, ressalta o economista.