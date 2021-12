KL lança solução de controle de acesso facial

Há 40 anos no mercado de controle de ponto e de acesso, a KL Quartz está lançando uma solução de reconhecimento facial, o ID Face. O equipamento monitora e controla a entrada e saída de pessoas através da tecnologia de reconhecimento facial.

O algoritmo permite detectar rostos vivos, autenticar usuários com máscara e identificar até 10 mil faces. Para comunicação, o aparelho conta com interfone SIP integrado e possui conexões TCP/IP, USB, Wi-Fi e Bluetooth.

Além disso, possui um display touchscreen de 3,5” e um software web embarcado que facilitam a gestão das regras de acesso e visualização de relatórios.

“A maioria das soluções hoje em dia usa biometria, que é a digital ou senha. O nosso produto faz uma foto e abre a porta das pessoas previamente cadastradas e autorizadas”, explica o diretor comercial da empresa, Diego Lazzari.

A demanda por esse tipo de tecnologia aumentou com a pandemia, explica o gestor, já que o reconhecimento facial não exige o contato físico, algo que acontece, por exemplo, se a pessoa precisasse colocar a digital. “Criarmos cenários adicionais também pensando nesse período, como a configuração do equipamento para não liberar a entrada se a pessoa estiver em máscara, caso essa seja uma regra do local”, complementa Lazzari.

A KL Quartz está presente em diversos estados brasileiros, e 80% das demandas são de clientes do Rio Grande do Sul. A sede fica em Porto Alegre.