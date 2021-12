Fapergs conquista prêmio nacional de boas práticas em fomento à CT&I

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), vinculada à Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT), é vencedora em duas categorias do Prêmio Confap de Boas Práticas em Fomento à CT&I.

A instituição conquistou o primeiro lugar na categoria Desenvolvimento de Ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação, com o “Programa Doutor Empreendedor”, realizado em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e com Sebrae/RS. Na categoria Gestão e Desenvolvimento Organizacional, ficou com o segundo lugar com o projeto “Ações de Capacitações e Treinamento para Coordenadores de Projetos Apoiados pela Fapergs".

A premiação aconteceu nesta quinta-feira (9), durante a solenidade de abertura do Fórum Nacional Confap, que acontece em Foz do Iguaçú, no Paraná. O objetivo é reconhecer e destacar as iniciativas de sucesso das FAPs, além de contribuir para o processo de integração e troca de experiências exitosas entres as fundações dos diferentes estados brasileiros.