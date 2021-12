TIM quer antecipar oferta de 5G em 2022, diz Labriola

“Vou começar tirando o elefante da sala”. Foi dessa forma que Pietro Labriola, CEO TIM Brasil, abriu a coletiva de final de ano da operadora, ao se referir ao cargo recém-assumido de diretor geral da Telecom Italia, e que tem gerado burburinho sobre a continuidade da sua atuação na subsidiária no País. “O que muda na TIM Brasil agora que eu tenho a direção geral do grupo? Nada. A TIM continuará na mesma trajetória de hoje. Continuo sendo o presidente da TIM Brasil e dando suporte para meu time, que tem toda autonomia para agir e tem apresentado grandes resultados”, disse.

Ele também precisou comentar sobre os rumores sobre uma eventual venda da Telecom Italia para o fundo de investimentos KKR e da operação brasileira. “Vamos deixar os acionistas resolverem isso e não pensar em fofocas. A TIM Brasil é estratégica para a operação global. Vamos nos focar nas nossas metas”, destacou.

Depois disso, boa parte da conversa, como não poderia deixar de ser, foi sobre o 5G. A empresa foi uma das vencedoras do leilão das frequências que ocorreu esse ano. “Agora vamos começar com 5G de verdade. Até então, tinha muita comunicação sobre isso, mas não era quinta geração de verdade”, cutucou a concorrência.

Pela obrigação legal, as empresas precisam começar a oferecer o serviço até meados de 2022 nas capitais e o Distrito Federal. Mas, o executivo espera acelerar isso. “A TIM já está preparada. A nossa expectativa é que os primeiros serviços de 5G estejam nas capitais antes mesmo do prazo estipulado”, comentou o italiano.

Apesar disso, mais uma vez ele reforçou que o foco é a qualidade, e disse que essa não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona. A lógica, diz, é de que não adianta correr para ser a primeira operadora a colocar antena em cada cidade se as pessoas não perceberam um serviço de qualidade. “Esse é um mercado para competir com visão de médio e longo prazo. Até 2023, queremos ser a melhor operadora do Brasil”, pontua.

Labriola analisou ainda que a quinta geração vai permitir a oferta de serviços diferentes dos oferecidos atualmente. “Acreditamos que essa tecnologia vai revolucionar a atividade econômica, representando um impulso nunca visto. Podemos fazer Brasil avançar numa nova configuração da economia global”, destacou.

O Chief Technology Information Officer (CTIO) da TIM Brasil, Leonardo Capdeville, comenta que a empresa já está trabalhando com dois fornecedores há dois anos, a Huawei e a Ericsson, e será com eles que esse trabalho está começando. “Mas, sempre estamos analisando nossas possibilidades. O prazo é curto, precisamos correr. Estamos há mais de um ano nos preparando isso”, disse, destacando que não vai ser necessária mudança de chip para o uso dos serviços de quinta geração. Já os dispositivos terão que ser específicos.

A TIM anunciou ontem ainda que será uma das patrocinadoras do Rock in Rio 2022, que acontecerá em setembro de 2022. “A vida acontece no digital e no ao vivo e estamos felizes de ter a TIM como parceira”, destacou Luiz Justo, CEO do Rock in Rio. Ele aproveitou também para falar da aplicação do 5G. “Temos grandes expectativas com essa tecnologia, que vai revolucionar as experiências, gerar transmissões mais imersivas e também, dentro do festival, quem sabe viabilizar aplicações como de Realidade Aumentada para as pessoas verem a letra das músicas ou conferir o andamento da fila nos banheiros”, exemplificou.

Labriola destaca a relação da empresa com a música. Antes do evento, inclusive, a TIM realizará uma série de eventos e ofertas relacionadas à música. “Queremos que esse movimento de retomada aconteça não só na economia, mas na vida das pessoas. Queremos surpreender e mostrar que o 5G muda tudo”, projeta.