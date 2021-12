Tramontina lança primeiro cooktop inteligente do Brasil

Com mais de 22 mil itens no portfólio, dez fábricas no Brasil e produtos exportados para cerca de 120 países, a Tramontina dá um passo importante gigante na direção de um mundo cada vez mais conectado, mais especialmente, no segmento de smart cooking, ou cozinha inteligente.

Tudo graças ao Guru, um cooktop conectado, o primeiro da marca a usar a Internet Coisas (IoT) e que chega ao mercado com sensor de temperatura e balança integrados. O usuário não precisa se preocupar em definir o tempo de cozimento, o aquecimento e as medidas de cada ingridiente. É tudo automatizado.

O funcionamento é por indução, ou seja, o calor gerado do fundo da panela é transferido diretamente para o alimento por meio de campo eletromagnético abaixo da superfície vitrocerâmica. A experiência completa acontece por meio de um aplicativo, no celular ou tablet, conectado ao cooktop que pode ser utilizado em qualquer lugar, basta estar plugado na tomada e com acesso à internet. O usuário é guiado passo a passo por meio de vídeos e textos. Todas as receitas, mais de 150 até o momento, foram criadas e testadas pelo chef da Tramontina, Elzio Callefi.

A ideia? Fazer com que uma pessoa que não domine o mundo gastronômico possa fazer pratos gostosos e, muitas vezes, bem sofisticados. “O Guru foi desenvolvido pensando nas pessoas que não sabem cozinhar ou que só sabem fazer algumas receitas. É um produto que abre a oportunidade de se viver grandes experiências gastronômicas”, comenta o diretor comercial da Tramontina, Felipe Lazzari.

O projeto contou com equipes multidisciplinares e parceiros como a Ayga, que participou de todo processo de desenvolvimento da solução Internet das Coisas e do aplicativo, e da Design Único. O executivo conta que tudo começou há cinco anos, quando um dos membros do conselho de Administração da Tramontina retornou de um evento na Alemanha. Lá, ele conheceu alguns projetos de uso de sensores em alguns acessórios de cozinha, e lançou o desafio da empresa desenvolver um produto conectado.

“A Tramontina é muito forte tecnologicamente do portão para dentro. Temos maquinários e robôs incríveis, que nos possibilitaram estar sempre a frente, até como forma de termos qualidade e custo competitivo para exportar. Mas, os nossos produtos não costumavam ter tecnologia embarcada”, comenta. Até agora, já que o que se vê é uma verdadeira mudança de paradigma para uma empresa como a Tramontina.

Até então, a fabricante estava presente na casa das pessoas com os seus produtos, agora, estará cozinhando eles, o que muda toda lógica de relacionamento com a marca. “É uma conexão direta com a empresa, pois as pessoas vão poder avaliar as receitas e nós vamos ir melhorando e dando retorno para elas”, explica sócio da agência Design Único, Gustavo Giorgi.

O Guru será vendido como parte de um kit que conta, também, com régua e colheres medidoras e duas panelas da marca. O valor do kit será de R$ 2.099,00.

Lazzari acredita que o Guru será um marco e, inclusive, deverá estimular todas as unidades da companhia a passarem a entender como adicionar conectividade nos produtos. “Esse é o início de uma nova era para a Tramontina. A tendência é evoluirmos para outras soluções, até mesmo a possibilidade de colocarmos sensores nas próprias panelas”, exemplifica.

O processo de venda que inicia agora está focado em canais mais fechados de clientes, até para que seja possível ir fazendo esse controle inicial, já que se trata de uma nova tecnologia. O Guru poderá ser adquirido, por exemplo, nas 16 unidades de Tramontina Store, no e-commerce da marca e na Fast Shop e nas lojas exclusivas Via Inox e Supreme Inox.

“A escala será natural. Não esperamos vender milhões de peças imediatamente, pois existe uma curva de conhecimento para esse tipo de produto. Vamos ter um cuidado especial com todo processo de comunicação”, diz. A empresa não divulga o investimento feito – mas admite que foi alto, e contou com financiamento da Finep, empresa pública brasileira de fomento à ciência, tecnologia e inovação.

O próximo passo será a exportação para os Estados Unidos, que deve acontecer no segundo semestre de 2022, e depois para o México.