EdTech de São Leopoldo leva plataforma socioemocional para municípios do Estado

A EdTech gaúcha Impare Educação traz novidades ao setor de tecnologia e educação do País, e pretende atingir 41 cidades de 10 estados brasileiros nos próximos anos. Com sede no Parque Tecnológico em São Leopoldo, o Tecnosinos, a empresa aposta em uma abordagem inovadora para qualificar a educação básica brasileira, focada na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental em redes de ensino pública e privada.

O projeto da EdTech é baseado nos princípios definidos pela Agência das Nações Unidas, pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) e pela Base Nacional Comum Curricular, que visam a formação de cidadãos mais humanizados e integrais. Pensando nisso, busca desenvolver as competências socioemocionais descritas pelas entidades e utiliza da abordagem da Educação Sensível, que sugere atividades especialmente pensadas para o desenvolvimento de habilidades como senso crítico e autonomia.

Além de auxiliar com sugestões de atividades e material paradidático para docentes e famílias, a Impare Educação também faz o acompanhamento pedagógico de forma direta com os profissionais de educação, disponibilizando acesso a plataforma interativa e aplicativo, além de realizar capacitações presenciais e à distância para os docentes, gestores e equipe da secretaria de educação. A empresa, que começou com 2 fundadores - Ângelo Accorsi Moreira e Glauber Benetti Carvalho - hoje conta com mais duas sócias - Fátima Osmari Burin e Tatiane Peixoto Isaia - e uma equipe composta por colaboradores de diversas áreas.

Entre as parcerias da Impare Educação no Rio Grande do Sul está o Instituto SLC que leva essa metodologia no formato virtual, para nove municípios gaúchos em que a Grupo SLC está presente: Tapejara, Espumoso, Casca, Santo Ângelo, Passo Fundo, Erechim, Palmeira das Missões, Cruz Alta e Horizontina.

Em 2022, a iniciativa pretende levar materiais e acompanhamento pedagógico do Programa de Desenvolvimento de Competências Socioemocionais para os estados do nordeste do Brasil, além de lançar um Aplicativo para as redes privadas de Educação Infantil, pensando na comunicação entre escola, docentes e famílias.