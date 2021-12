Cais Mauá será revitalizado com ajuda de empresas

O Cais Mauá será a sede de um dos maiores eventos de inovação do mundo. O anúncio que o local receberá o South Summit foi feito ontem, em encontro que reuniu a Prefeitura de Porto Alegre, Governo do Estado, a 4 All e a organização do encontro, que acontecerá nos dias 29, 30 e 31 de março, integrando as comemorações dos 250 anos da capital gaúcha.

A expectativa é reunir milhares de pessoas, 150 palestrantes em um total de 5 mil metros quadrados, proporcionando uma maior valorização do Centro Histórico.

Para viabilizar o evento nos galpões A4, A5 e A6 do Cais Mauá, o local está sendo revitalizado pela iniciativa privada sob a governança da prefeitura. Cerca de 30 empresários deverão investir aproximadamente R$ 1,5 milhão para recuperar os espaços.

“Contaremos com a iniciativa privada para reformar os três pavilhões. O visual industrial do Cais é um dos atrativos, pois simboliza essa transformação da cidade, que tem um passado econômico forte, com base industrial, mas que se lança para um futuro tecnológico", destacou o vice-prefeito, Ricardo Gomes.