South Summit acontecerá em março no Cais Mauá

Foi batido martelo. O South Summit Porto Alegre vai acontecer nos dias 29, 30 e 31 de março no Cais Mauá. O anúncio foi feito no início da tarde de hoje (1), ocasião na qual o governo do Estado e a coordenação da South Summit fizeram o lançamento oficial do evento. O encontro contou com a presença do governador Eduardo Leite, do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, da fundadora da South Summit, María Benjumea, e da CEO da plataforma, Marta del Castillo.

A South Summit é reconhecida como uma plataforma global para inovação, sendo uma das principais conferências da Europa. Esta será a primeira vez que o evento, criado em 2014, será sediado fora de Madri. As lideranças do evento, que nasceu em Madrid, na Espanha, estão há três dias em Porto Alegre, período marcado por muito trabalho, reuniões e visitas a ambientes de inovação da Capital.

Na segunda-feira, a presidente e fundadora do South Summit, María Benjumea, destacou a oportunidade de realizar a edição em solo brasileiro. “É uma honra estar em Porto Alegre para celebrar essa parceria. Estamos orgulhosos de fazer parte desse movimento para tornar o South Summit uma realidade no Brasil. Vamos todos nos conectar com foco em inovação para gerar relações de negócios”, comentou.

As visitas técnicas passaram por lugares como, claro, o Cais Mauá, Embarcadero, Tecnopuc e Instituto Caldeira, entre outros.

Uma questão sempre destacada por María Benjumea era o desejo de estar em lugares icônicos para a cidade, que simbolizem uma evolução na direção da nova economia. Em Madrid, tudo começou na Plaza de Toros, símbolo da renovação, e depois foi para La Nave, uma antiga fábrica transformada em ponto de inovação.

O South Summit se tornou referência no mundo pela conexão entre os principais participantes do ecossistema global, startups, corporações e investidores para gerar resultados e negócios. A aproximação com Porto Alegre foi selada em outubro deste ano, quando uma comitiva do Rio Grande do Sul esteve no evento, na Espanha, com representantes da prefeitura de Porto Alegre, governo do Estado, Assembleia Legislativa e empresários.