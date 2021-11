Fecomércio inaugura espaço em hub de inovação

Um local para cocriar o novo ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul por meio de serviços para o setor terciário gaúcho. É com esse objetivo que o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac inaugura, no dia 2 de dezembro, às 17h, seu espaço no Instituto Caldeira, localizado no 4º Distrito, em Porto Alegre.