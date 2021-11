Global Startup Investors projeta aportar R$ 10 milhões em startups

Atende pelo nome de Global Startup Investors o veículo de investimentos que acaba de ser lançado pelo Parque Científico e Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc) e a Aceleradora Ventiur. A perspectiva é reunir grandes empresas do Rio Grande do Sul e investidores individuais e levantar R$ 10 milhões para aplicar em até 15 startups gaúchas que já tenham produtos validados e estratégias de marketing definidas.

A meta é investir entre R$ 300 mil e R$ 1 milhão em cada startup, além de coinvestimentos que podem elevar o valor a até R$ 2,5 milhões. A seleção das startups deve ser iniciada em março de 2022.

“Este é um veículo um pouco diferente dos demais já administrados pela Ventiur, pois pelo menos 50% dos recursos são provenientes de empresas parceiras e serão investidas startups já em fase de crescimento”, explica o CEO da Ventiur, Sandro Cortezia.

Serão selecionados prioritariamente negócios das áreas de Saúde, Inteligência Artificial, Ciência de Dados, Agronegócio e Alimentação, Social, Deeptech e Indústria Criativa, áreas com as quais o Tecnopuc tem bastante expertise.

A seleção de investidores corporativos já iniciou e deve se estender até janeiro de 2022. Em seguida, serão abertas as cotas para investidores individuais. A expectativa é gerar o desinvestimento (ou seja, recuperação do valor aplicado, geralmente na venda da participação societária) em até sete anos, com uma perspectiva de retorno de dez vezes o valor aplicado.