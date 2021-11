M.Stortti registra crescimento de 100% no mercado digital

A área de assessoria jurídica da M.Stortti Advocacia Digital cresceu 100% no primeiro semestre de 2021, em comparação ao mesmo período do ano anterior. A empresa atua no segmento de mercado digital desde 2020.

O resultado pode ser creditado aos projetos que envolvem a implantação da nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) nas empresas, assim como, entre outros, os desenvolvidos na área de saúde, startups, datacenter e hubs digitais.

O advogado Maurênio Stortti comenta que a empresa, que tem mais de 30 anos de atuação no mercado nacional, trabalhando no desenvolvimento de negócios e assessoria jurídica de empresas, buscou um novo nicho para ampliação de seus serviços.

“Em 2021, passamos a atuar nesse segmento com projetos de relevância e conectados ao novo modelo de negócios que é o mercado digital. E a escolha foi certeira, pois o crescimento exponencial neste período de pandemia da Covid-19 nos mostra isso”, afirma Stortti.

Além disso, à medida em que a tecnologia do 5G venha a se tornar uma realidade no Brasil, a empresa prevê ampliação ainda maior no segmento de negócios digitais.

A M.Stortti, habilitada pelo colégio de advogados de Lisboa, conta com uma unidade na capital portuguesa para atender os processos relacionados à União Europeia e a clientes brasileiros que têm negócios na Europa.