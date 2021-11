Meta Ventures revela as oito finalistas da 2ª edição do Bring Your SaaS

A Meta Ventures, Corporate Venture Capital da Meta, revelou as oito startups finalistas da segunda edição do desafio Bring Your SaaS: Digitalk (São Paulo), JobConvo (Minas Gerais), LeadFinder Tecnologia em Marketing (Paraná), NeuralMind (São Paulo), Recrut.AI (Pernambuco), Salt RH (São Paulo), Smarti (Paraná) e Trillio Academy (São Paulo).

O anúncio das três vencedoras será realizado no dia 17 de novembro em um evento on-line e aberto para o público. As três primeiras colocadas se tornam candidatas a receber até R$ 1,5 milhão em investimentos da Meta Ventures, além da oportunidade de conexão com a Meta e seus clientes. No total, o concurso registrou 82 startups inscritas de 11 estados brasileiros e uma concorrente internacional, da Espanha. Contando as duas edições realizadas até agora do Bring Your SaaS, mais de 200 startups buscaram conexão com a Meta e Meta Ventures.

“Nesse nosso segundo Bring Your SaaS percebemos uma evolução ainda maior das startups inscritas, que chegam com soluções muito bem desenhadas e promissoras. Acabamos, por esse motivo, selecionando inclusive uma finalista a mais que em nossa primeira edição. Estou certo de que nossa banca julgadora terá um trabalho árduo para escolher as três primeiras colocadas”, comenta o Head da Meta Ventures, Marcio Flôres.

Conheça abaixo as startups finalistas:

Digitalk (São Paulo): é uma SaaS CXM 360º omnichannel com I.A. que otimiza a experiência oferecida nos diferentes momentos das jornadas dos consumidores e colaboradores.

JobConvo (Minas Gerais): oferece ao mercado uma plataforma para automação dos processos de recrutamento, seleção e admissão de funcionários dentro das empresas. Com a aplicação de inteligência artificial em várias etapas do processo, a JobConvo consegue reduzir o tempo de reposição de vagas de emprego dentro das organizações.

LeadFinder Tecnologia em Marketing (Paraná): a LeadFinder é a primeira plataforma de CRM, BigData e Automação de marketing que oferece serviços “As A Service” de freelancers de marketing, pré-venda e vendas.

NeuralMind (São Paulo): o principal produto oferecido é uma plataforma proprietária que usa os mais recentes avanços da inteligência artificial para automatizar a busca e análise de documentos não estruturados e imagens, trazendo, em segundos, informações essenciais para tomada de decisão na captação de novos clientes, contratação de fornecedores e parceiros. A plataforma identifica automaticamente tentativas de fraudes, nível de risco envolvido em contratações e a situação de compliance de empresas, pessoas e ativos.

Recrut.AI (Pernambuco): a companhia utiliza Inteligência Artificial para ajudar empresas a encontrarem os candidatos ideais gastando menos tempo e com mais assertividade. A Triagem Cognitiva ranqueia os currículos relevantes, a análise léxica mede a performance comportamental e o Score Preditivo usa aprendizagem de máquina para prever a chance de sucesso do candidato.

Salt RH (São Paulo): auxilia negócios em tomadas de decisões sobre pessoas, de forma eficiente, precisa e proativa, por meio de análise preditiva de dados. A plataforma é um SaaS que integra os dados dos colaboradores de todos os sistemas internos gerando insights em 4 camadas: descritiva, diagnóstica, preditiva e prescritiva.

Smarti (Paraná): a startup de tecnologia focada em produtividade apresenta soluções corporativas para execuções de processos manuais e repetitivos, transformando esses mesmos processos em tarefas inteligentes e automatizadas. Entre os diferenciais estão: tecnologia RPA própria; modelo de negócio simples e SaaS; e atuação end-to-end no processo ROI à curto prazo.

Trillio Academy (São Paulo): desenvolve competências mais relevantes para o sucesso de empresas. O propósito é inspirar pessoas na busca pelo autodesenvolvimento, impulsionar a aprendizagem, transformar relações e melhorar resultados.