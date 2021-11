Líderes enxergam fim da era de um único provedor para nuvem

Apenas 5% dos líderes de negócios afirmaram usar uma única nuvem privada ou pública em 2021, em comparação a 45% em 2019 – nesse momento, a nuvem híbrida tem sido a arquitetura de TI dominante.

O estudo global conduzido pelo IBM Institute for Business Value (IBV) em colaboração com a Oxford Economics, entrevistou quase 7,2 mil executivos C-suite de 28 indústrias e 47 países, incluindo Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e México.

Entrevistados em indústrias regulamentadas, governo (85%) e serviços financeiros (80%) citaram ferramentas de governança e compliance que são capazes de rodar em várias nuvens como importantes para o sucesso da iniciativa digital. Apenas 1% dos líderes dos setores de eletrônicos, seguros, manufatura, telecomunicações, transporte e viagens relataram usar uma única nuvem pública ou privada em 2021.

A verdade é que hoje, segundo o levantamento, a complexidade de infraestrutura está criando portas de entrada que estão sendo exploradas pelos cibercriminosos. Apesar disso, mais de um terço dos entrevistados não indicou que melhorar a segurança cibernética e reduzir os riscos de segurança estão entre seus maiores investimentos em TI e negócios.

Ao mesmo tempo, 84% disseram que segurança de dados embutida em toda a arquitetura de nuvem é importante ou extremamente importante, na maioria dos casos, para as iniciativas digitais de sucesso.

O Head de IBM Cloud Platform, Howard Boville, avalia que, no começo da sua jornada para a nuvem, algumas empresas se envolveram com várias nuvens diferentes que criaram complexidade e partes desconectadas, potencialmente expondo-as para grandes ameaças de segurança. “As descobertas de hoje reiteram que ferramentas de segurança, governança e compliance devem operar através de múltiplas nuvens e ser incorporadas em arquiteturas de nuvem híbrida desde o início para a transformação digital ser bem-sucedida", sugere.

Outro dado destacado pelo levantamento é que 85% dos gestores disseram que, para o sucesso de suas iniciativas digitais, é importante ou extremamente importante ter cargas de trabalho sendo completamente portáteis com nenhum vendor lock-in, que ocorre quando uma empresa fica presa a apenas um fornecedor.

Cerca de 73% dos entrevistados disseram que vendor lock-in é um obstáculo significativo para melhorar o rendimento do negócio, na maioria ou em todas as partes de seu estado na nuvem.