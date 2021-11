Oracle transfere regional Sul para o Instituto Caldeira

“Somos um bando de sonhadores, e queremos transformar o mundo e as pessoas através da tecnologia”. A frase, de Alexandre Maioral, presidente da Oracle Brasil, resume o clima da empresa nesse momento de retomada, e as perspectivas dos projetos que virão a seguir. O executivo esteve ontem em Porto Alegre para um kick off simbólico do início das operações da multinacional no Instituto Caldeira.

A empresa decidiu transferir a sua sede regional do Tecnopuc, onde estava instalada, para a iniciativa sediada no quarto distrito. “Quando conhecemos o Caldeira, nos apaixonamos. Já estamos conectados com o programa Ebulição (que busca desenvolver e capacitar startups e conectá-las ao ecossistema de inovação) e vimos que com essa conexão poderíamos ser ainda mais relevantes na região e contribuir para essa retomada do mercado”, explica Maioral.

Agora, essa relação vai se fortalecer ainda mais com a transferência do escritório local para o Caldeira. A nova sede tem capacidade de receber 35 pessoas. “Entre janeiro e fevereiro devemos voltar com a operação física, e pretendo uma vez no mês vir ao Caldeira para acompanhar a operação”, comenta. Aliás, a expectativa para a retomada em todo Brasil é grande.

“Foi o primeiro presidente da Oracle a assumir o cargo de presidente remotamente, em uma cerimônia na qual apenas eu estava no estúdio, e todos me vendo pela tela”, brinca Maioral. Ele se tornou presidente da empresa no Brasil em junho deste ano, substituindo Rodrigo Galvão que se tornou vice-presidente de Tech Cloud da Oracle na América Latina. “A ansiedade é grande, mas vamos voltar de forma híbrida, usando a inteligência de todo esse período de aprendizado que tivemos. Vai ser importante voltar a ter encontros com o time e clientes”, destaca.

A meta à frente da companhia no País é chegar aos três dígitos. Isso significa, sim, triplicar receita e tamanho da operação no Brasil, mas, a partir de alguns pilares importantes: ampliação da diversidade e da inclusão e de um maior gás nas iniciativas de educação.

A cada contrato assinado com os clientes, por exemplo, a empresa será responsável pela educação de cinco pessoas no Brasil. Isso faz parte do projeto Oracle Next Education, iniciativa que nasceu localmente e que está sendo relançada amanhã (8), agora com foco em toda América Latina. “Queremos chegar a 15 mil pessoas beneficiadas com essa iniciativa”, diz.

Maioral comenta que o Brasil tem muitos desempregados - hoje, são cerca de 14 milhões de pessoas - mas, por outro lado, tem milhares de vagas não preenchidas na indústria de tecnologia. “A nossa perspectiva é fazer uma trilha de conhecimento de pessoas com dificuldade de acesso à educação, certificá-las e conectá-las a esse mundo que está demandando profissionais”, explica.

Dentro do propósito da diversidade, o executivo entende que é fundamental pensar nesse tema de forma ampla, não apenas no aspecto de raça e gênero, mas em toda pluralidade possível. Algo importante para os negócios, por exemplo, porque impacta diretamente o resultado. “A diversidade acelera novas formas de pensar, criar soluções e inovar”, analisa.