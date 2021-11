StartSe recebe investimento de R$ 75 milhões e quer crescer na América Latina

Plataforma de conhecimento da nova economia, a StartSe anunciou hoje (8) que recebeu um aporte de R$ 75 milhões, resultado de uma rodada série A realizada pelo Pátria Investimentos. O montante será destinado a aquisições estratégicas, marketing e tecnologia. Com esse movimento, a Pátria, líder em gestão de ativos alternativos na América Latina, terá uma participação minoritária na startup.

“Após reinventarmos nosso modelo de negócio no último ano, dobramos o faturamento e a nossa rentabilidade. Com esse aporte, damos início a uma nova fase com a consolidação do que chamamos de ‘Educação do Agora’. Almejamos ainda uma rápida expansão para a construção de um ecossistema digital de transformação”, afirma o fundador e CEO da StartSe, Junior Borneli.

A companhia, que tem hubs em São Paulo, Vale do Silício (Estados Unidos), China, Israel e Portugal, tem planos de ampliar sua presença na América Latina, mirando um faturamento de R$ 150 milhões.

O presidente do Comitê Estratégico da StartSe, Pedro Englert, destacou esse novo momento: “Nosso plano é construir uma plataforma para guiar líderes e empresas em seus processos de transformação constante, onde a educação é apenas o ponto de partida e o que alimenta todo o ecossistema. Nesse sentido, já vislumbramos alguns investimentos em empresas que podem somar e nos ajudar neste desafio”, reforça.

O sócio e diretor de Private Equity do Pátria Investimentos, Gil Karsten, por sua vez, comenta que o investimento na StartSe faz parte do movimento para aumentar cada vez mais a relevância do Pátria como um investidor de empresas da nova economia. “Além disso, enxergamos a oportunidade de alavancar a expertise da StartSe para acelerar ainda mais a transformação digital das demais empresas investidas do portfólio do Pátria”, diz.