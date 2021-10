Mind7 Startup anuncia trilhas de conteúdo para evento

Dois palcos, quatro trilhas de conteúdo e dois dias de palestras vão marcar o Mind7 Startup 2021, festival de inovação, tecnologia e empreendedorismo que acontece nos dias 11 e 12 de novembro, nos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul. A expectativa é reunir 1,5 mil pessoas.

Nomes como Gustavo Saiago (Nubank), Aline Deparis (PrivacyTools), Edson Matsuo (Grendene) e Felipe Spina (Distrito) já estão confirmados. O Mind7 é organizado e promovido pelo Acelera Serra, associação que trabalha para fomentar o ecossistema de startups na Serra Gaúcha.

As trilhas de conteúdo da edição de 2021 contemplarão quatro temas: a jornada das startups, a jornada do cliente, inovação colaborativa que transforma, com curadoria do Instituto Hélice, a trilha Human Tech, que irá tratar de educação inovadora, aprender a aprender, preparação da força de trabalho para o futuro e a relação ser humano x tecnologia.

Além das palestras e trilhas de conteúdo, o Mind7 Startup 2021 será palco de uma feira de negócios que deve reunir cerca de 50 startups do Rio Grande do Sul e do Brasil, e mais de 10 ventures, fundos de investimentos, aceleradoras e empresas inovadoras da região em um grande encontro de negócios.

"Estamos muito animados com o evento e as perspectivas de conexões que serão geradas. O Mind7 é o espaço ideal para recebermos nossas startups e investidores ", destaca Rafael Yamane, coordenador-geral do Acelera Serra.