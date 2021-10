Robô aumenta em 11% produtividade da área de expedição na STIHL

A STIHL conta com o apoio do Robô Móvel Colaborativo da Omron para aumentar a capacidade e a qualidade produtiva. Responsável por realizar as movimentações de caixas da esteira do mezanino de peças de reposição para os flow-racks, sistema de armazenagem em fila, o veículo autônomo inteligente já trouxe um aumento de 11% na produtividade da área de expedição da STIHL.

“O robô gerou um aumento na capacidade de separação dos pedidos, pois nos permite realocar a mão-de-obra anteriormente responsável pela ação”, explica a gerente de administração de vendas e logística da empresa, Silvana de Carvalho.

Ela explica que, com isso, os colaboradores foram realocados para tarefas humanas de alta complexidade, e o tempo do ciclo da manufatura diminuiu, bem como a velocidade do processo aumentou.

O Omron está ajudando a minimizar erros e otimizar os processos. “Por meio de sensores e sonar para mapeamento da área, o robô garante a assertividade na hora de guardar as caixas nas posições, aumentando a segurança do processo", conta. Além disso, ele carrega a própria bateria de forma automática”, relata.