Ao se unir com Vitra, Warren entra no mercado de Family Office e mira nos super ricos

A Warren acaba de anunciar a união com a Vitra Capital, tradicional family-office, com aproximadamente R$ 12 bilhões de ativos sob gestão. Com isso, a fintech gaúcha dobra de tamanho, pulando para mais de R$ 20 bilhões sob gestão. Além disso, passa a atender o mercado de gestão de patrimônio mais robusto.

“Agora somos todos Warren. Passaremos a atender tanto o cliente que quer investir R$ 100,00 até R$ 1 bilhão, que é o público da Vitra”, comenta o CEO da fintech, Tito Gusmão. Segundo ele, trata-se da união de um dos maiores family-offices independentes do Brasil com uma das maiores fintechs focadas em investimentos.

“Acreditamos na entrega de investimentos de forma alinhada aos clientes, diferente do que os bancos e as corretoras fazem. As family offices sempre foram um modelo a ser seguido, pois já faziam isso para os super ricos. Agora, estamos trazendo essa nossa inspiração para junto da gente”, destaca o empreendedor.

O CCO da Warren, Fábio Safini Gama, comenta que isso não irá contaminar a democratização de investimento que a Warren sempre buscou. “Fomos criados para levar a um maior número de pessoas o mesmo modelo dos ultrarricos. Essa parceria complementa e dá ainda mais força para a nossa visão”, diz.

Segundo ele, por muitos anos, o mercado financeiro acreditou que o segmento de family-offices era apenas calcado em cima do relacionamento. “Nós e a Vitra acreditamos que a tecnologia traz ainda mais eficiência para este relacionamento, além da possibilidade de entregar um modelo de alinhamento e performance para todo o segmento no Brasil e até fora dele”, analisa.

Com a união, os sócios da Vitra se tornam sócios da Warren, com a missão de transformar o serviço de Multi Family Office no Brasil. A empresa conta com uma equipe de 22 pessoas na sua sede em São Paulo. A operação oferece um atendimento customizado para as necessidades de cada uma das famílias. Além das famílias com patrimônio já constituído, a empresa também possui o serviço de gestão de patrimônio e planejamento patrimonial para empreendedores de tecnologia inspirada por family-offices americanos que atendem empreendedores do Vale do Silício.

O sócio-diretor da Vitra, Roberto Rudge, comenta que essa união representa a possibilidade de incorporar um forte DNA tecnológico, trazendo mais controle e maior experiência para os clientes. Já para a Warren, o ganho é no conhecimento em gestão com filosofia de longo prazo baseada em uma mentalidade de preservação e crescimento do patrimônio através de gerações.

“Vamos criar uma nova versão de atendimento para famílias de grande patrimônio no Brasil. É o multi Family Office 3.0”, aposta. Segundo ele, a evolução tecnológica aconteceu, especialmente, no que ele chama de ‘lado conflitado’, que é o dos bancos tradicionais. “As empresas isentas não evoluíram, estão paradas no tempo sob o aspecto da tecnologia. Queremos facilitar a vida dos nossos clientes com soluções como aprovações de investimentos por app e consulta de saldos facilitadas. A ideia é trazer esse cliente para a digitalização da economia”, exemplifica. “Não vamos substituir a relação humana, mas impulsionar esses relacionamentos”, complementa Thiago Fenili, sócio-diretor da Vitra.