Google Wifi chega ao Brasil com promessa de conexão rápida

O Google anunciou nesta quinta-feira (13) hoje a chegada ao Brasil do Google Wifi, seu roteador com tecnologia mesh. A promessa é oferecer uma conexão rápida, confiável e com cobertura para a casa toda.

O aparelho já se encontra à venda nos principais varejistas do País e pode ser adquirido individualmente, pelo preço unitário de R$ 999,00, ou em kits com três unidades, por R$ 1.999,00.

O Google Wifi funciona de maneira diferente de um roteador tradicional. O dispositivo utiliza a tecnologia mesh (que significa malha ou rede, em inglês). Além de fornecer uma conexão sem fio de alta potência e velocidade estável em todos os cômodos, essa engenharia também elimina as chamadas “zonas mortas” – os pontos cegos da casa em que o sinal fica muito fraco ou não chega.

Para ampliar a potência da cobertura, o roteador do Google foi desenvolvido com antenas de alto ganho e amplificadores que tornam o sinal mais forte e de maior alcance e garantem uma distribuição melhorada do sinal.

“Com o Google Wifi, os brasileiros terão uma conexão rápida e sem oscilações, graças ao sinal poderoso que ele emite por toda a casa. Isso vai permitir que vários dispositivos conectados funcionem ao mesmo tempo, o que é o caso na maioria das residências hoje, já que as pessoas trabalham, estudam e se divertem em casa”, explica o Head de Devices do Google para a América Latina, Vinicius Dib.

Para usar, basta conectar o dispositivo à energia e ao cabo de rede do modem do provedor de internet, e abrir o app Google Home para fazer a configuração. Um único Google Wifi conectado ao modem consegue distribuir internet para todos os ambientes em uma residência de até 110 m².