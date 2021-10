Transformação digital exige nova mentalidade, diz reitor da Unisinos

A nova economia agrega a inovação e requer fortes estímulos na educação, mas, para avançar, o Brasil precisará de um novo modelo mental. Só assim conseguirá fazer a transição para uma estrutura de serviços, onde todos olham para o bem comum. Essa a visão do padre Marcelo Fernandes de Aquino, reitor da Unisinos, convidado de ontem do Tá na Mesa, da Federasul.

Ele falou sobre “Cidadãos em tempo de transição” e mostrou as várias frentes de evolução que ainda estão sem resposta no Brasil. Uma delas está no campo da educação. “O Brasil não tem mudado de modo acelerado. Muitas profissões estão deixando de existir e outras sendo apresentadas para atender as necessidades sem a devida preparação de mão de obra”, alerta.

O padre Marcelo também destacou que o grande desafio que se coloca é encontrar um caminho adequado para que a sociedade entre na questão digital. Ele lamentou a redução dos investimentos na ciência, anunciados recentemente pelo governo federal. “Assim ficamos fora dos arranjos globais e de construção do conhecimento. Sem falar no possível aumento das desigualdades”, alertou.

O presidente da Federasul, Anderson Trautman Cardoso, lembrou a importância dada pela entidade ao tema inovação e disse que a Unisinos é um exemplo a ser seguido. “Estamos na travessia de uma sociedade analógica para a digital”, disse durante o encontro.