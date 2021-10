BRF aumenta em 20 vezes capacidade preditiva para evitar fraudes

Com a meta de mitigar cerca de R$ 12,5 milhões em fraudes nos próximos dois anos, a área de Compliance da BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, vai investir R$ 1,5 milhão até 2023 no Sykn, Software as a Service (SaaS). Esses recursos são parte dos R$ 700 milhões que serão direcionados para iniciativas de transformação digital da organização até 2025.