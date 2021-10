ChatClass é uma das 100 edtechs mais promissoras da América Latina

Fundada com a missão de democratizar o ensino por meio de tecnologias presentes no cotidiano das pessoas, como o WhatsApp, a ChatClass foi eleita uma 100 edtechs mais promissoras da América Latina, no Latam EdTech 100, ranking da plataforma norte-americana de inteligência global, HolonIQ, que foca na identificação de startups jovens, de rápido crescimento e inovadores, com aprendizagem e qualificação profissional trabalhando.

“Temos muito orgulho de estarmos neste ranking junto de tantas ideias inovadoras. Democratizar o ensino por meio do chat está em nosso DNA desde o primeiro dia e estudos como esse nos mostram que estamos no caminho certo”, celebra o CEO e fundador da startup, Jan Krutzinna.

Recentemente, a ChatClass ampliou sua atuação, passando a transformar conteúdos institucionais em pílulas de aprendizado com o objetivo de melhorar a eficiência operacional das empresas que trabalham em ambiente totalmente remoto, como funcionários de varejo, logística ou no campo. A expectativa é se tornar uma das maiores plataformas de cursos para upskilling do País.

De acordo com a plataforma HolonIQ, o mercado de educação mundial deve receber mais de US$ 7 trilhões em investimentos de governos, empresas e consumidores até 2025 e em 2030 este montante chegue à marca de US$ 10 trilhões.