Startup gaúcha lança solução para monitorar irrigação das lavouras de arroz

Com investimento de R$ 500 mil, a startup Green Next, de Rio Grande (RS), está trazendo para o mercado uma solução tecnológica baseada nos modernos conceitos da Agricultura 4.0 para aumentar a produtividade nas lavouras de arroz, na medida em que monitora a irrigação. Uma alternativa para ajudar os produtores a atravessar os períodos de crise hídrica com os menores danos possíveis.

O ecossistema do Hydra é formado por uma plataforma digital, um aplicativo que funciona off-line e uma rede de sensores instalados na lavoura, que geram informações de monitoramento, custo e eficiência produtiva no processo de irrigação.

“Queremos nos tornar referência nacional a partir do setor de arroz”, afirma o CEO da Green Next, Lucas Cardoso. No primeiro semestre deste ano, a empresa recebeu R$ 500 mil em investimentos realizados entre a aceleradora Ventiur e uma empresa do setor privado, para garantir a expansão da startup no setor de agronegócios.

O empreendedor explica que a cada 30 minutos o sistema capta dados de equipamentos instalados nos canais de irrigação (Hydra NVL) que ficam disponíveis na plataforma e aplicativo para o produtor. Por lá, ainda é possível obter informações de monitoramento de bombas, bem como uma estimativa de custo/diária dos levantes (estações de bomba). A cobertura é de mais de 12km de transmissão sem fio, com utilização de baterias internas que garantem o funcionamento durante todo o período de safra.

“Com esses dados em mãos, o produtor pode tomar decisões mais assertivas de economia de energia elétrica, água e nutrientes do solo, além de comparar resultados de safras anteriores e planejar com antecedência gastos futuros”, conta Cardoso.

