Iguatemi adota leitura facial para aumentar segurança

O Iguatemi Porto Alegre aposta em uma ferramenta de leitura facial nos acessos e docas destinadas a lojistas e equipes de colaboradores para aumentar a segurança da operação.

O sistema, adotado de forma pioneira entre esses empreendimentos no Rio Grande do Sul, permite um controle mais seguro de entradas nas instalações que são de acesso restrito, eliminando com assim o uso de crachás ou biometria por meio de digitais.

As câmeras instaladas fazem a leitura de micropontos da face do usuário previamente cadastrados no sistema de gestão de acesso e liberam a entrada automática a partir desse reconhecimento.

O gerente de Segurança do Iguatemi Porto Alegre, João Pimenta, comenta que tudo começou quando, durante a pandemia, o empreendimento percebeu a necessidade de substituir o controle de acesso manual por um controle mais eficaz, garantindo as medidas sanitárias. Na época, esse novo sistema ajudou a manter o controle, evitando o contato de lojistas e colaboradores com objetos como carteirinha ou documento físico.

“Por meio dessa ferramenta, nossas equipes de segurança conseguiram acompanhar de maneira ainda mais eficiente os acessos para circulação, e, principalmente, aumentamos a segurança sanitária do nosso shopping, já que a leitura facial evita qualquer contato com superfícies ou equipamentos de uso comum", explica. O sistema será utilizado apenas para controle de acesso de colaboradores e lojistas, não há expectativa do uso ser expandido para os clientes.

Pimenta relembra que foram avaliadas diversas opções do mercado, até a decisão pelo controle facial. "O investimento nessa nova tecnologia faz parte do conjunto de ações de qualificação da segurança realizadas nos últimos anos pelo empreendimento”, destaca.

A iniciativa é reforçada pela gerente geral do Iguatemi Porto Alegre, Nailê Santos. “Diariamente, centenas de clientes e profissionais circulam pelas instalações do shopping, o que exige um trabalho permanente para a garantia da segurança de todos”, destaca.