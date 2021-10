Iguatemi adota leitura facial para aumentar segurança

O Iguatemi Porto Alegre aposta em uma ferramenta de leitura facial nos acessos e docas destinadas a lojistas e equipes de colaboradores para aumentar a segurança da operação. O sistema, adotado de forma pioneira entre esses empreendimentos no Rio Grande do Sul, permite um controle mais seguro de entradas nas instalações que são de acesso restrito, eliminando com assim o uso de crachás ou biometria por meio de digitais. As câmeras instaladas fazem a leitura de micropontos da face do usuário previamente cadastrados no sistema de gestão de acesso e liberam a entrada automática a partir desse reconhecimento. O gerente de Segurança do Iguatemi Porto Alegre, João Pimenta, comenta que tudo começou quando, durante a pandemia, o empreendimento percebeu a necessidade de substituir o controle de acesso manual por um controle mais eficaz, garantindo as medidas sanitárias. Na época, esse novo sistema ajudou a manter o controle, evitando o contato de lojistas e colaboradores com objetos como carteirinha ou documento físico. “Por meio dessa ferramenta, nossas equipes de segurança conseguiram acompanhar de maneira ainda mais eficiente os acessos para circulação, e, principalmente, aumentamos a segurança sanitária do nosso shopping, já que a leitura facial evita qualquer contato com superfícies ou equipamentos de uso comum", explica. O sistema será utilizado apenas para controle de acesso de colaboradores e lojistas, não há expectativa do uso ser expandido para os clientes. Pimenta relembra que foram avaliadas diversas opções do mercado, até a decisão pelo controle facial. "O investimento nessa nova tecnologia faz parte do conjunto de ações de qualificação da segurança realizadas nos últimos anos pelo empreendimento”, destaca. A iniciativa é reforçada pela gerente geral do Iguatemi Porto Alegre, Nailê Santos. “Diariamente, centenas de clientes e profissionais circulam pelas instalações do shopping, o que exige um trabalho permanente para a garantia da segurança de todos”, destaca.

Tecnosinos recebe R$ 500 mil para expansão da infraestrutura

Parte dos recursos será aplicada na modernização do showroom das startups

TECNOSINOS/DIVULGAÇÃO/JC

O parque tecnológico Tecnosinos, em São Leopoldo, receberá R$ 500 mil para investimento em projeto de expansão da infraestrutura tecnológica e fomento às startups da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). O recurso foi viabilizado através de emenda parlamentar do deputado federal Márcio Biolchi. A CEO do Tecnosinos, Susana Kakuta, explica que parte dos recursos será aplicada na modernização do showroom das startups. "É nesse local que as empresas apresentam o que há de mais inovador aos seus clientes, promovem treinamentos e recebem novas empresas", explica. O valor será investido ainda no preparo das salas que recebem as startups. Até 2024, a meta do parque tecnológico é ampliar o número de startups de 60 para 100.

Startup gaúcha lança solução para monitorar irrigação no arroz

Empreendedores da Green Next apostam na Agricultura 4.0

/SABRINA ORTACIO/DIVULGAÇÃO/JC

Inscrições para Bring Your SaaS encerram-se amanhã

Iniciativa da Meta é voltada para organizações com modelos de negócio SaaS

META/DIVULGAÇÃO/JC

Estão abertas até esta terça-feira as inscrições para o Bring Your SaaS 2, competição de startups que busca identificar e reconhecer negócios promissores com potencial de crescimento e sinergia com os negócios e clientes da Meta. A iniciativa é voltada para organizações com modelos de negócio SaaS, destinados ao mercado B2B ou B2B2C. As startups serão avaliadas por um júri composto por representantes da Meta Ventures, clientes e parceiros. Serão levados em consideração os seguintes critérios: modelo de negócio; escalabilidade; perfil e histórico de equipe e impacto potencial. Os três primeiros colocados se tornam candidatos a receber até R$ 1,5 milhão em investimentos da Meta Ventures, além da oportunidade de conexão com a Meta e seus clientes. As inscrições podem ser feitas pelo site metaventures.com.br. O valor do investimento está condicionado à avaliação de mercado e pode variar entre R$ 500 mil a R$ 1,5 milhão. Ao participar, a startup não fornece nenhuma opção nem direito de preferência à Meta Ventures. Os vencedores serão anunciados após a apresentação de pitches dos finalistas em 27 de outubro.

