Microsoft inicia hoje atualização para Windows 11

A Microsoft inicia nessa terça-feira (5) a atualização para o Windows 11, que será feita por fases e promete trazer uma experiência em que os usuários poderão fazer mais tarefas com menos cliques e toques.

A disponibilidade do Windows 11 começa tanto para novos dispositivos pré-carregados com o Windows 11 quanto para dispositivos Windows 10 elegíveis. Neste último caso, o Windows Update informará sobre a disponibilidade da atualização através da página Configurações do Windows Update. A expectativa é que a atualização seja oferecida a todos os dispositivos Windows 10 elegíveis até meados de 2022.

Nos próximos meses estarão disponíveis no Brasil dispositivos compatíveis com Windows 11 da Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Multilaser, Positivo e Samsung.

Com o botão Iniciar no centro, o usuário tem acesso rápido ao conteúdo e aos aplicativos e,por meio da nuvem e do Microsoft 365 (vendidos separadamente), você pode ver os arquivos recentes nos quais tem trabalhado, independentemente do dispositivo que estava usando, mesmo que seja um dispositivo Android ou iOS.

"Nossa equipe pensou em cada pixel e detalhe para proporcionar uma experiência mais moderna e atraente. O Windows 11 proporciona uma sensação de calma e abertura. Oferece um lugar onde você se sente em casa. É seguro e foi concebido para você se concentrar em si mesmo, incluindo o novo menu inicial, a barra de tarefas, os sons, as fontes e os ícones", explica o diretor de Produtos para Windows e Dispositivos da Microsoft, Panos Panay.

A Microsoft introduziu o Widgets, um novo feed personalizado baseado em Inteligência Artificial e na web. Assim, é possível abrir seu feed personalizado com um clique ou deslizando o dedo da esquerda para a direita, sem qualquer interferência.

A nova Microsoft Store no Windows foi desenhada para facilitar a descoberta de novos conteúdos com histórias e coleções selecionadas. Novos aplicativos estão disponíveis hoje na Microsoft Store no Windows, como Canvas, Disney+, Zoom, Epic Game Store e muito mais. Para saber mais sobre o que há de novo na Microsoft Store, visite o blog.

O vice-presidente de Vendas ao Consumidor da Microsoft Brasil,Adriano Galvão,diz que nenhum outro ecossistema tem a amplitude e escala do ecossistema Windows para atender às necessidades das pessoas, sejam criadores, desenvolvedores, alunos e professores, empresas e jogadores. "Nossos parceiros têm PCs Windows 10 elegíveis para a atualização gratuita e a partir de outubro oferecerão o Windows 11 em uma ampla variedade de dispositivos, de diferentes formas e tamanhos, com novos lançamentos nos próximos meses", comenta.

A empresa considera o Windows 11 a versão mais inclusiva até hoje, construído por e para pessoas com deficiência. Dentro desta perspectiva, oferece tecnologias de assistência do Windows, como Narrador, Lupa, Legendas e Reconhecimento de Voz, para apoiar pessoas de todo o espectro de deficiências.