Microsoft abre inscrições para capacitação em Inteligência Artificial para mulheres

Estão abertas as inscrições para a terceira edição do programa #ElasNaIA, que irá capacitar mulheres em fundamentos de Inteligência Artificial e nuvem. O projeto, idealizado e liderado pelo grupo de colaboradoras da Microsoft e voluntários dos pilares de Diversidade e Inclusão da empresa WAM (Women at Microsoft), busca contribuir para o desenvolvimento de carreira e aumentar as chances de empregabilidade de mulheres em tecnologia.

WoMakersCode As inscrições podem ser feitas pelo siteDesde sua primeira edição, o programa já capacitou mais de 60 mulheres na área.

Ao todo, serão disponibilizadas 40 vagas para o programa, que inclui a preparação para a certificação Microsoft AI-900: AI Fundamentals. Além disso, o projeto também oferecerá módulos focados em habilidades comportamentais, as soft skills em inglês, e desenvolvimento de um plano de carreira, revisão de currículo e perfil no LinkedIn.

Das 40 vagas, 10 serão reservadas para mulheres participantes das comunidades de Tecnologia AI Girls e Mulheres em IA. As 30 oportunidades restantes serão disponibilizadas para o público em geral.

Para participar da seleção, as profissionais deverão finalizar inscrição pelo formulário, concluir o Cloud Skills Challenge ‘Desafio de Inteligência Artificial’ e enviar um e-mail para o programa, respondendo as questões já disponíveis indicadas no processo de inscrição. Além disso, é necessário que as candidatas se identifiquem como mulher cisgênero ou transgênero, tenham no mínimo 18 anos e ensino médio completo, conhecimentos básicos de programação e da linguagem Python, disponibilidade e comprometimento para participar de todo o programa e interesse em trabalhar no mercado de Tecnologia.

As inscrições estarão abertas até 10 de outubro pelo formulário oficial do programa. As aulas acontecerão de outubro a dezembro. Ao final do programa, todas as formandas receberão vouchers para realizar os exames de certificações em AI-900 e poderão participar da feira de empregabilidade promovida pela Microsoft, que conecta as profissionais às empresas parceiras da companhia, com o objetivo de fortalecer o networking para oportunidades de trabalho.