Startup de gerenciamento de escalas fatura quase R$2 milhões no semestre

O Escala, ferramenta de gestão de turnos e escalas de trabalho, fechou o primeiro semestre de 2021 com o faturamento de quase R$ 2 milhões, praticamente o dobro, quando comparado ao mesmo período de 2020. Criada em 2016 dentro do Laboratório de Inovação do Hospital Albert Einstein, e inicialmente focada na área da saúde, a startup resolveu expandir os nichos para atingir outros tipos de empresas que também precisam do serviço de organização de escalas de colaboradores.

Nos primeiros meses deste ano, a solução conquistou 80 novos clientes, como o Grupo SBF, empresa que controla a operação da Centauro e da expansão da Nike Store no Brasil."O crescimento é notável tanto em quantidade de clientes como em relação ao time interno. No meio de 2020, a equipe tinha mais ou menos 25 pessoas, hoje já passamos dos 50 funcionários e esse número tende a crescer até o final deste ano", comenta o CEO e fundador do Escala, Vinicius Lima. A meta, segundo ele, é manter esse movimento e, para 2022, a expectativas é avançar em mercados como o varejo e educação.

A startup executa toda operação para médias e grandes empresas de organização dos plantões, turnos e escalas das equipes. Além da solução inicial oferecida pela plataforma, o Escala tem investido em uma nova solução: o Escala Espaços, ferramenta para gerir posições e locais de trabalho flexíveis que chega para ajudar empresas que querem adotar modelo híbrido de trabalho.