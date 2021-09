Amazon lança Echo Show 15 e reforça ações sustentáveis

Com tela Full HD 1080p de 15,6 polegadas e processador de próxima geração AZ2 Neural Edge, o Echo Show 15 é a nova aposta da Amazon no segmento de assistentes virtuais. O dispositivo, que integra a família Echo Show, foi lançado globalmente em evento virtual e deve chegar ao Brasil por R$1.899.

Para o vice-presidente sênior da Amazon Alexa, Tom Taylor, o Echo Show 15 reúne tudo o que faz a casa funcionar em um só lugar. Com uma nova tela inicial e widgets Alexa, é possível personalizar o dispositivo para ver o calendário familiar compartilhado, gerenciar listas de tarefas e lembretes e criar sua lista de compras. “Além disso, o Echo Show 15 pode se adaptar ao ambiente doméstico. Ele está lá sempre que você precisar, mas pode desaparecer e integrar-se ao ambiente quando você não o estiver usando”, destaca.

O dispositivo pode ser fixado à parede ou apoiado em uma base. Além disso, chega ao mercado com uma nova tela inicial com mais opções de customização, novos recursos de personalização com reconhecimento facial e novas experiências com a Alexa.

Uma das grandes novidades é a presença do processador Amazon AZ2 Neural Edge, mecanismo de inferência de machine learning com arquitetura escalável quad-core. A arquitetura AZ2 é projetada de forma personalizada pela Amazon, permitindo que algoritmos de visão computacional – que anteriormente necessitavam do poder computacional da nuvem – passem a ser processados inteiramente na ponta.

Com isso, o dispositivo é capaz de reconhecer uma pessoa cadastrada na função de reconhecimento visual e processar a sua imagem diretamente no dispositivo. Ao fazer isso, permitirá que a Alexa reconheça com quem está falando e personalize as informações, como a saudação, lembretes, eventos do calendário e músicas tocadas recentemente. O widget de Favoritos da Casa Inteligente permite que o controle dos dispositivos compatíveis mais usados, como a câmera do quarto do bebê, por exemplo, ou o cookpad.

O Echo Show 15 possui controles de microfone e câmera, capacidade de visualizar e excluir suas gravações de voz e uma tampa embutida para cobrir a câmera. O reconhecimento facial é opcional, requer consentimento explícito do usuário.

Os interessados pelo Echo Show 15 poderão se cadastrar no site amazon.com.br/echoshow15 para receber um aviso da Amazon.

Durante o lançamento do novo assistente, a Amazon também anunciou novidades na área de sustentabilidade. É o caso de investimentos em capacidade adicional de parques eólicos e solares que, até 2025, produzirão energia limpa equivalente ao uso de todos os dispositivos Fire TV e Ring em todo o mundo.

No ano passado, a empresa se tornou a primeira fabricante de eletrônicos a se comprometer a lidar com a eletricidade usada pelos seus dispositivos por meio do desenvolvimento de energia renovável, começando com nossos dispositivos Echo.

“Combinado com o projeto Echo, a nossa expectativa é produzir mais de 5 milhões de megawatts-hora de energia limpa por ano, o que é suficiente para abastecer mais de 400 mil residências todos os anos”, conta a diretora de sustentabilidade para dispositivos Amazon, Rachel Praetorius.

Além disso, a Amazon anunciou que até o final de 2021, mais de 50% de todos os dispositivos de TV Echo e Fire nas casas dos clientes terão o Modo de baixo consumo. Esse recurso também está incluído no novo Echo Show 15 e Fire TV Stick 4K Max.