Startups de cibersegurança têm US$ 282 mi de investimentos

O crescimento dos ataques cibernéticos tem impulsionado o ecossistema de cybertechs no Brasil e no mundo. De 2013 a 2021, o setor recebeu US$ 388 milhões em investimentos só no País, sendo que US$ 282 milhões desse total, ou seja, mais de 70, foram aportados somente nos últimos dois anos. Os dados são do Inside Cybertech Report, relatório produzido pela plataforma de inovação aberta Distrito com apoio da Cisco e divulgado essa semana.

Hoje o Brasil já conta com 205 startups voltadas à cibersegurança - destas, 45 receberam investimentos até agora. Os destaques são a Unico, antiga Acesso Digital, que captou no início de agosto deste ano US$ 120 milhões em uma rodada série C. A empresa, avaliada agora em US$ 1,02 bilhão, se tornou a primeira cybertech no Brasil a ganhar o título de unicórnio.

O cofundador e CEO do Distrito, Gustavo Araujo, aponta que o setor está em estágio de maturação no Brasil, com muito espaço para crescer e atrair cada vez mais investidores, seguindo o cenário internacional. "Conforme migramos definitivamente para o mundo digital, maior será a demanda pelas soluções de segurança. Recentes ataques com grandes prejuízos a empresas também aumentaram o sinal de alerta", comenta.

Para o diretor de Transformação Digital da Cisco do Brasil, Rodrigo Uchoa, o caminho é promissor. "Temos um espaco enorme para inovacao e evolucao das tecnologias e solucoes para seguranca cibernetica, abrindo oportunidades para empresas e startups brasileiras do setor", analisa.

Esta edição do Inside Cybertech Report traz ainda um panorama das startups de cibersegurança voltadas especificamente para soluções de blockchain. Segundo o levantamento do Distrito, há no Brasil 26 startups do tipo, sendo que três delas receberam investimentos desde 2016, que juntos somaram US$ 538 mil.