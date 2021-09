99Carona cresce 650% em Porto Alegre desde início do ano

Lançado no início do ano em Porto Alegre, o 99Carona, que conecta condutores e passageiros com trajetos semelhantes, teve um crescimento de 650% no número de caronas desde o lançamento. O número de condutores aumentou 500% e o de passageiros 730%. Os maiores trechos, saindo ou chegando da capital, são Gramado/Canela, Osório, Florianópolis, Montenegro e Caxias do Sul.

Para caronas dentro da cidade, quase metade (45%) dos usuários afirmam usar para ir/voltar do trabalho e estudos. Diferente das outras categorias intermediadas pela empresa, no 99Carona a viagem não é realizada por um motorista parceiro da 99 e, sim, por qualquer condutor que opte por casualmente compartilhar seu carro com outra pessoa.

Outra diferença do 99Carona é que por meio da tecnologia aprimora viagens rotineiras, ou seja, trajetos que já seriam feitos por condutores, e conecta com outros usuários que estão indo na mesma direção. “É uma opção de transporte que se diferencia dos demais produtos de mobilidade da 99 por se tratar do compartilhamento entre pessoas comuns. Estamos entusiasmados por empoderar a comunidade de caronas trazendo mais acessibilidade e economia para toda a Região Sul do País”, comenta executivo de Operações da 99, Igor Soares.