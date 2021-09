Brasil avança, mas ainda ocupa 57º lugar em ranking de inovação

O Brasil está no 57º lugar no ranking Internacional sobre inovação, de acordo com o principal índice internacional de inovação, o Global Innovation Index 2021. É um avanço de cinco posições em relação à edição anterior, realizada em 2020, mas ainda assim um lugar incômodo se pensarmos na importância desse tema para a competitividade do País e na melhoria da qualidade de vida das pessoas.

"A inovação se traduz em um grau superior de desenvolvimento tornando os países mais estáveis economicamente e com menos desigualdade social", afirma o diretor de Empreendedorismo Inovador do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pinto, destacando a importância de acelerarmos neste tema.

O resultado do índice está sendo avaliado em mais detalhes, inclusive, para efetuar eventuais ajustes nas políticas nacionais de modo a continuar a evolução nos próximos anos. "As análises preliminares apontam que o salto no ranking já reflete iniciativas ligadas à Política Nacional de Inovação, editada no final de 2020. Temos melhorias nos tempos de concessão de patentes, resultado de intenso trabalho do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, no contexto da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, iniciativa associada à Política", exemplifica.

Ele cita ainda os programas de apoio a startups como o Centelha, do MCTI, o Garagem, do BNDES, e o InovAtiva, do Ministério da Economia, como ações que também têm contribuído para movimentar o ecossistema. E o novo cenário proporcionado pela liberação dos recursos do FNDCT, cuja expectativa é que proporcione mais avanços, como foi o caso do recente lançamento do programa RHAE, que oferece bolsas para pesquisadores trabalhando em empresas; a chamada universal de projetos de pesquisa do CNPq e o edital de apoio a ambientes inovadores, como parques tecnológicos.

Para avançar, Pinto destaca a necessidade de se ampliar o investimento privado em inovação e otimizar o investimento público. "É importante difundir a cultura de inovação entre as empresas e a população, estimulando o empreendedorismo de base tecnológica", diz. Também é fundamental ampliar a formação de profissionais em disciplinas relacionadas à inovação, e na criação de uma mentalidade de empreendedorismo e inovação.

Outro ponto de evolução que o gestor aponta é sobre a implantação de medidas que estimulem a interação entre instituições de pesquisa e empresas, fazendo com que os produtos da ciência brasileira se transformem em resultados concretos para a sociedade.

"A atuação integrada nessas diferentes áreas terá um impacto significativo na competitividade do País, ao passo em que permite que empresas ofereçam produtos e serviços melhores e mais baratos, capazes de enfrentar a concorrência internacional", analisa Pinto, citando o que vem sendo feito no agronegócio brasileiro.

O gestor comenta que a inovação também tem grande potencial de gerar bem-estar para a sociedade, por meio da oferta de soluções para problemas em áreas como mobilidade, saúde, educação, segurança, entre outras. "Um exemplo disso é a recente criação, em tempo recorde, das vacinas para a Covid-19, uma clara demonstração da importância da ciência, tecnologia e inovação para o bem-estar da sociedade", analisa.

Os resultados ainda não são os esperados, mas quais as fortalezas do País que podem ser melhor trabalhadas? Uma delas é que o Brasil possui uma robusta produção científica, estando entre os 20 maiores países em produção de papers científicos.

Pinto cita ainda a presença de uma economia diversificada, apesar da redução recente do papel da indústria. Em alguns setores específicos, como o agronegócio, a exploração de petróleo, a indústria aeronáutica, o mercado financeiro, entre outros, o Brasil compete de igual para igual com os países mais inovadores do mundo. "Também temos um grande mercado consumidor ávido por novidades, o que tem estimulado nosso ecossistema de startups, inclusive já tendo gerado alguns unicórnios", diz.