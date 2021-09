B2Mamy vai acelerar startups que apoiam mães e crianças

A B2Mamy, empresa de educação digital que capacita e conecta mães ao ecossistema de inovação e tecnologia para que sejam líderes e livres economicamente, realiza o Power Pulse Batch 11.

O programa vai acelerar startups do segmento materno-infantil em fase operacional, com um modelo de negócios validado, com faturamento e que buscam tração. A iniciativa conta com o patrocínio de duas grandes empresas do segmento infantil: a Danone e a PlayKids

Sem custo algum, as mães e mulheres interessadas podem inscrever suas startups até o dia 24 de setembro. Após a seleção, a jornada será divida em duas fases. A primeira, fase Lauch, contará com 50 startups selecionadas para as seis semanas de imersão no negócio; a segunda, fase Traction, escolherá as 20 que mais se destacarem na primeira parte para passar por mais dois meses de aceleração.

O B2Mamy Power Pulse é powered by Google for Startups e conta com uma metodologia única e tem como objetivo de capacitar fundadoras das empresas com ferramentas e soluções para que elas encontrem seu product market fit e consigam tracionar o seu produto ou serviço.

Pela primeira vez, o programa será no formato híbrido, com aulas on-line e encontros presenciais na Casa B2Mamy Wishe, para quem estiver São Paulo (SP). As startups também terão acesso à B2Mamy e-Place – plataforma digital especialista na jornada da maternidade e outros conteúdos e conexões para potencializar a aceleração.

"Para tracionar, um negócio precisa de um modelo de negócios sólido, de capacitação constante de fundadoras e time, mas, principalmente de conexões e comunidade. No B2Mamy Power Pulse, vamos potencializar todas as frentes, possibilitando novos negócios e horizontes para cada um dos negócios selecionados", comenta a fundadora e CEO da B2Mamy, Dani Junco.