Apenas 28% das empresas trata dados de forma adequada

A explosão no volume, velocidade e variedade de dados gerados, em vez de oferecer uma vantagem competitiva, tem criado um desafio para as organizações, por conta de uma combinação de barreiras: falta de conhecimento e ferramentas adequadas, dificuldade de integração (silos) e riscos associados à privacidade e segurança. Essa é uma das conclusões da pesquisa Data Paradox, realizada pela Forrester Consulting e encomendada pela Dell Technologies.

Os resultado do estudo com mais de 4 mil diretores e tomadores de decisão em empresas de 45 países, incluindo do Brasil, apontam que, no mercado brasileiro, 73% dos executivos acreditam que os dados são essenciais para o negócio, mas apenas 28% conseguem tratar esses dados de forma adequada e transformá-los em informações relevantes para o negócio. E 43% relatam que a pandemia ampliou significativamente a quantidade de dados que precisam ser coletados, armazenados e analisados pelas organizações.

No Brasil, 23% das empresas entrevistadas foram classificadas como Campeãs de Dados, aquelas que têm capacidade de transformar os dados em insights para o negócio usando multi-cloud e modelo de serviço para processar dados na ponta, e que investem em conhecimentos e cultura focados em dados. O número é quase o dobro da média mundial, de 12%. Mas, a maioria (47%) ainda se encontra na fase de Novatas de Dados, 18% se posicionam como Entusiastas e 12% como Técnicas.

“Em um cenário de transformação digital acelerada e no qual os dados passam a ser cada vez mais estratégicos para a tomada de decisão e para inovação, esse estudo mostra que as empresas e seus líderes precisam olhar com mais cuidado para essa questão, se quiserem ser competitivas no longo prazo e evitar problemas associadas à segurança e conformidade”, afirma o líder da Dell Technologies Brasil, Diego Puerta.

Para ele, o caminho para melhorar isso passa, necessariamente, por investimentos adequados em tecnologia, processos e conhecimento combinados com uma mudança de cultura das organizações, na qual essa visão orientada a dados deve permear toda a companhia.