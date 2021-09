Debora Chagas assume com head de Startups do Caldeira

Com uma trajetória reconhecida pela atuação no Sebrae RS, Debora Chagas, assume nesta quinta-feira (02) como head de Startups do Instituto Caldeira. É um reforço de peso do projeto, que acaba de completar dois anos de atuação e vem apostando cada vez mais nas iniciativas junto às jovens empresas.

“Estou muito animada com esse novo desafio. Acredito muito no Caldeira, e quero poder contribuir para o crescimento desta iniciativa”, comenta. Debora assume com a missão de ajudar a colocar o Caldeira como protagonista nesta área. “Vamos acelerar essas conexões das startups com esse grande ativo do Caldeira que são as grandes empresas fundadoras e outros residentes. E, assim, ajudar a construir um Estado mais inovador”, comenta.

No Sebrae RS, Debora começou como responsável pelo setor de tecnologia e depois atuou nos projetos de internacionalização das empresas. Até que, em 2014, assumiu como coordenadora estadual de Startups da instituição.

Uma das iniciativas lançadas nesse período foi o Startup RS, que já atendeu mais de 500 startups, muitas delas que hoje se tornaram cases de sucesso no Estado, como Warren, Rocket.Chat, Triider e Aegro. “Foi um trabalho lindo, uma construção com muitos parceiros e que se encerra agora com o lançamento da nova marca de inovação, o Sebrae X”, destaca.