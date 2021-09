Google aponta aumento da relevância do conteúdo local

Com mais de US$ 1 bilhão a ser investido globalmente em jornalismo em até três anos, e uma adesão crescente de parceiros, o Google avança com a oferta do Google News Showcase, no Brasil, Google Destaques.

A estratégia de se aproximar dos veículos locais de informação, reforçando as publicações regionais, e ajudar no combate às Fake News, tem dado certo. A diretora de Parcerias de Produtos de Notícias para a América Latina do Google, Andrea Fornes, conta que já foram fechadas mais de 900 parcerias com publicações pelo mundo.

“A relevância do conteúdo local cresceu muito. O contexto da pandemia nos mostrou que essas publicações têm muita importância, já que o alcance da mídia nacional não consegue atender as especificidades de cada cidade”, comenta. O Jornal do Comércio é um dos parceiros do Google nesta iniciativa.

Lançado em outubro de 2020, o Google Destaques prevê o pagamento a veículos de jornalismo pela curadoria e licenciamento de conteúdo para que eles possam trazer sua voz e curadoria aos produtos de notícias do Google. Lançado primeiro no Brasil e na Alemanha, atualmente está presente nos mercados do Reino Unido, Áustria, Austrália, Argentina, Itália, República Tcheca, Índia e Canadá.

“As empresas selecionam os conteúdos que vão aparecer nos painéis, que refletem a identidade visual da publicação”, explica. O sistema direciona o tráfego de usuários para site dos veículos parceiros e estes, por sua vez, recebem uma audiência qualificada.

Ao clicar nos artigos para leitura, os leitores são levados aos sites dos veículos. Atualmente, desse modo, a empresa estima que já gerou mais de 10 milhões de cliques por mês às publicações parceiras. O Destaques está disponível para usuários que acessam o Google Notícias pelo navegador (news.google.com.br).

O Google também libera alguns conteúdos, que geralmente ficariam no paywall, para os usuários degustarem. “A ideia é que as pessoas se sintam inclinada a fazer a assinatura das publicações”, reforça Andrea.

Para ela, o Google Destaques foi um passo ousado, já que a multinacional licencia conteúdo das publicações nacionais, regionais, locais e hiperlocais para oferecer conteúdo de qualidade. “Oferecemos pagamento recorrente para os veículos terem nosso apoio e seguir produzindo conteúdo jornalístico, apesar das dificuldades. Isso é importante, inclusive, para a democracia”, ressalta.

Aliás, sobre a ferramenta de busca, a gestora explica que vem sofrendo atualizações diárias. A ideia é ir calibrando para, cada vez mais, priorizar conteúdo original. O Google passou a dar mais relevância para quem publica a informação em primeira mão, considerando questões como se a matéria é assinada, data e horário de publicação, se o site tem a equipe descriminada no expediente, entre outros fatores. Um trabalho desafiador, e que tem sido realizado por robôs assessorados por pessoas.