Cliente vitalício é passado, aponta pesquisa da OpenText

A experiência digital desempenha um papel critico para os consumidores pós-pandemia, com mais da metade (83%) dizendo que a pandemia mudou suas expectativas em relação às ofertas digitais das marcas.

É o que mostra uma pesquisa da OpenText, realizada com 2 mil brasileiros. Dos entrevistados, 73% revelam que têm mais probabilidade de comprar novamente de marcas que os tratam de forma individualizada, e não como se fossem qualquer outro cliente. Essa mesma demanda é espelhada no estudo realizado na Europa e nos EUA – na Itália (70%), Espanha (63%), França (59%) e Alemanha (55%) e Reino Unido (62%); nos EUA (67%).

A pesquisa mostrou que 75% dos consumidores brasileiros compram apenas de marcas que os fazem sentir que entendem suas preferências, como se comunicar com eles por meio de seus canais favoritos ou fazer negócios sob medida.

Mais da metade (71%) dos consumidores brasileiros desistiria de comprar novamente de uma marca por conta de uma experiência ruim. Seis em cada dez (61%) não acreditam mais na existência de um cliente vitalício em 2021, sugerindo que as marcas não podem confiar na fidelidade do cliente o suficiente para se recuperar de experiências ruins.

Oferecer uma experiência sem atrito para os clientes é a chave para uma boa experiência de compra. Ao comprar produtos ou serviços online, 86% dos consumidores brasileiros afirmam que uma busca fácil é muito importante para eles. Além disso, metade (54%) prefere comprar com marcas que o site preenche automaticamente e lembra seus detalhes para a próxima compra.

No entanto, há pressão sobre as marcas para armazenar esses dados corretamente: 78% estariam até mesmo dispostos a pagar mais ao comprar de uma marca que está comprometida com a proteção de seus dados pessoais.

“A crise da Covid-19 foi um catalisador dramático para a aceleração digital em todos os setores, forçando as empresas a mudar a forma como se comunicam com os clientes”, explica o vice-presidente da OpenText para América Latina, Roberto Regente Jr. Segundo ele, como resultado disso, as expectativas do cliente também mudaram. “Eles agora esperam mais das marcas. A capacidade de fornecer comunicações ricas e ultra-personalizadas em escala, em todos os pontos de contato e canais, agora é de missão crítica para adquirir, desenvolver e reter clientes”, reforça.