Tecnopuc chega à maioridade com conexões além muros

Reter talentos ou empresas, evitando que saiam dos seus domínios, definitivamente, não faz parte da estratégia do Tecnopuc, um dos principais parques tecnológicos e científicos da América Latina que acaba de completar 18 anos.

Ao atingir a maioridade, a visão de somar, gerar conexões externas e manter os seus parceiros ativos e em movimento, para que o ecossistema de inovação gaúcho vibre em conjunto, estão muito presentes. É isso que o parque científico e tecnológico da Pucrs tem feito a partir de parcerias firmadas, por exemplo, com instituições como Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Unisinos e Instituto Caldeira.

“Manter o trânsito das startups é a nossa intenção de expansão da retroalimentação. É a lógica do desenvolvimento cruzado. Se a empresa sai, vivencia outras experiências e retorna, traz consigo a capacidade de conexão e isso é muito positivo para os empreendedores”, analisa Flávia Fiorin, gestora de operações e empreendedorismo do Tecnopuc. Ela cita o exemplo da OpenBox, startup que está presente no Tecnopuc, Acate (Santa Catarina) e o Distrito Fintech (São Paulo).

O Tecnopuc conta hoje com 178 organizações e 150 conexões com ambientes de inovação globalmente, mundo. Desde o início dos anos 2000, o foco é atuar de forma colaborativa, promovendo um ambiente de negócios de classe mundial que envolve pessoas, criatividade, inovação e impacto.

O superintendente de Inovação e Desenvolvimento da Pucrs, Jorge Audy, relembra da o inicio dessa jornada, quando o sonho era criar um ecossistema de inovação que aproximasse a área de pesquisa das demandas da sociedade. O foco, assim, era gerar novas oportunidades de formação e desenvolvimento acadêmico e profissional para estudantes e pesquisadores.

Nos últimos anos, o modelo evoluiu, e o formato de incubação transformou-se em Programas de Desenvolvimento de novos negócios liderados pelo Tecnopuc Startups. A área está conectada com toda a equipe do Tecnopuc, além de estar mais próxima das empresas, do ecossistema como um todo e da própria universidade.

Ao olhar para o futuro, e pensar na expansão do parque, Flávia explica que a meta é a de identificar novos caminhos de conexão dentro da lógica ecossistêmica, que é algo que não cabe dentro de muros ou de limites geográficos.

“Não temos intenção de estar fisicamente em outros lugares nesse momento, mas em garantir a intersecção com outros espaços por meio de conexões com pessoas e startups”, conta. Um exemplo é o Conexão Rio-POA, iniciativa em parceria com o Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O programa busca proporcionar conexões e inspiração a partir das histórias de lideranças femininas que fazem parte do ecossistema dos parques tecnológicos das duas universidades.

Aliás, a pandemia criou desafios, mas, por outro lado, tornou possível uma série de novas iniciativas, como o Conexão Rio-POA. “O nosso espaço físico sempre foi algo que encantou as pessoas, porém, sempre fizemos questão de dizer que não somos apenas todos esses prédios. Tanto que nos momentos em que precisamos esvaziá-los, para garantir a segurança de todos, as nossas interações e conexões cresceram muito”, revela Flávia.