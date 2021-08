Stefanini está com inscrições abertas para Digital Leader

link O Grupo Stefanini, uma das empresas brasileiras mais internacionalizadas, está com 15 vagas abertas para o programa Digital Leader, que tem como principal objetivo acelerar a formação de lideranças nesta área. As inscrições estão abertas até o dia 31 de agosto e podem ser realizadas pelo

A iniciativa busca profissionais que possuem experiência de 3 a 5 anos em negócios digitais. Os selecionados receberão mentorias e poderão atuar de qualquer lugar no País.

O Digital Leader nasceu da necessidade de desenvolver pessoas para atuar no Grupo Stefanini, que vem investindo nos últimos anos em uma série de aquisições e parcerias estratégicas. “Buscamos profissionais de mentes inquietas, proativos e que desejam cocriar com colegas e clientes no desenvolvimento de soluções e experiências que agreguem valor às empresas de todos os setores”, destaca a gerente executiva de Gente e Cultura na Stefanini, Carla Alessandra Figueiredo.