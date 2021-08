Ares de Mato dobra faturamento com aposta no digital

Os sabonetes para o corpo feitos com argila orgânica, manteigas e óleos essenciais sempre foram a aposta da Ares do Mato, saboaria Natural de Caxias do Sul. Com um modelo de comercialização focado no mundo físico, porém, a empresa liderada pela farmacêutica Gabriela Secco e por Gelso de Lima da Silva teve que migrar para o digital muito rapidamente em função da pandemia da Covid-19.

"Tínhamos 80 pontos de venda e 95% deles eram lojas físicas", relembra Gelso. O casal, que já vinha aprendendo sobre marketing digital, acelerou passo. Entre abril e maio de 2020 eles se debruçaram sobre o Google Ads, direcionando as campanhas e melhorando as palavras-chave. "Foi o que manteve a marca viva e nos impulsionou a crescer", conta.

As vendas dobraram e 40% da receita passou a ser gerada pelas vendas on-line. "A gente não achava que trabalhar com as ferramentas do Google era para todo mundo, mas vimos que, com um pouco de conhecimento, mesmo negócios pequenos podem ter um resultado incrível", diz Gabriela.

A empresa cresceu 100% de meados de 2019 até meados de 2020. E para 2021 o aumento deve ser de 25%. Antes, a Ares de Mato vendia R$ 20 mil por mês, e agora está em R$ 40 mil. Com expectativa de dobrar em breve. O case da operação gaúcha está presente no Relatório de Impacto Econômico de 2020 do Google, que reúne números de impacto da empresa no Brasil do ano passado, e mostra como auxiliou os pequenos e médios empreendedores.

A meta agora é pensar grande. "Vamos aumentar a gama de produtos para que as pessoas encontrem tudo o que precisam no nosso site. Pretendemos dobrar o faturamento de novo até o final do ano", projeta Silva. Eles também estão focados em levar os sabonetes, shampoos, condicionadores e desodorantes já produzidos pela marca para o exterior.

“Hoje, mesmo com o mercado ainda voltando à normalidade e as lojas reabrindo, mantemos forte nosso trabalho e perspectiva de crescimento no on-line”, projeta o empreendedor.