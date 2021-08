Itaú e Welcome Tomorrow lançam plataforma de streaming

O Itaú Unibanco e a Welcome Tomorrow, evento de mobilidade, tecnologia e futuro da América Latina, lançam amanhã uma plataforma de streaming 100% dedicada a conteúdos relacionados ao ecossistema de mobilidade.

A WTW Play será uma plataforma multimídia e contará com vídeos de palestras, entrevistas, webséries, podcasts e books informativos produzidos pela Welcome Tomorrow. O acesso poderá ser feito pelo computador, smartphone ou tablet.

Os conteúdos serão destinados para profissionais envolvidos no segmento e pessoas ligadas em tendências de mobilidade, futuro do trabalho, inovação e cidades inteligentes. Interessados que se cadastrarem até a data do lançamento terão 20 dias de gratuidade e, após isso, o valor da mensalidade será de R$ 19,90.

"Queremos ampliar as discussões sobre o tema, engajar mais as pessoas para a causa, compartilhar boas práticas e, assim, ser parte ativa neste movimento que está transformando a forma como as pessoas se locomovem no Brasil e no mundo", afirma o diretor do Itaú Unibanco, Rodnei Bernardino de Souza.