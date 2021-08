Startups têm que distinguir visão de alucinação, brinca Osterwalder, criador do Business Model Canvas

Criador do Business Model Canvas e referência global no universo do empreendedorismo e da inovação, por ter ajudado a transformar a forma de desenhar negócios, Alex Osterwalder participou nesta próxima quarta-feira (25) das comemorações dos 18 anos do Parque Científico e Tecnológico da PUC do Rio Grande do Sul (Tecnopuc). Em parceira com o Sebrae RS, o ecossistema de inovação, uma dos mais importantes do Brasil, realiza mais uma edição do Tecnopuc Talks com a presença de Osterwalder.

Mercado Digital – Como você explica o fato de o Business Model Canvas ainda ser tão atual, depois de tantos anos?

Alex Osterwalder – O Business Model Canvas se origina da minha pesquisa de doutorado, que fiz com Yves Pigneur há muitos anos. Portanto, está realmente fundamentado nas melhores práticas existentes na época. E, o mais importante, testamos rigorosamente o Business Model Canvas no campo. Não dissemos apenas: “Ei, aqui está uma ferramenta e é ótima”. Na verdade, testamos e adaptamos com gerentes, empreendedores e fundadores de startups. Além disso, nunca dissemos que o Business Model Canvas faria tudo o que você precisa fazer nos negócios. É realmente uma ferramenta para mapear, avaliar, testar e adaptar seu modelo de negócios. Como uma empresa e uma startup, você também precisa de uma proposta de grande valor. Então, criamos mais tarde uma segunda ferramenta que se conecta ao Business Model Canvas, chamado Value Proposition Canvas. Cada tarefa de negócios importante deve ter uma ferramenta dedicada.

Mercado Digital – Qual o maior valor que o uso dessa ferramenta traz para os negócios?

Osterwalder – Você costuma tirar as suas ideias da cabeça, ou dos diferentes componentes de sua ideia, e tem que criar um protótipo, torná-lo tangível, não o produto em si, você está prototipando seu modelo de negócio. Você está tornando isso tangível. Quando você é uma pessoa, você cria as mais importantes peças que a sua ideia exige. Quando você é várias pessoas, a Business Model Canvas e o Value Proposition Canvas criam uma linguagem compartilhada que torna explícito como você está criando valor para seu negócio e para seus clientes. Portanto, ele realmente estrutura bem o seu pensamento. E quando você é uma equipe, alinha seu pensamento e compreensão, e o que você pode fazer depois de tornar explícito seu modelo de negócios e sua proposição de valor. Então você extrai suas suposições, suas hipóteses para testá-las e adaptar a ideia com base no que você aprende no mercado.

Mercado Digital – Como o Business Model Canvas ajuda as startups a obterem mais investimentos?

Osterwalder – De duas formas. Uma primeira é que, por se tratar de uma linguagem compartilhada, o Business Model Canvas e o Value Proposition Canvas podem tornar suas ideias mais tangíveis e compreensíveis. Isso porque, vão fazer com que você torne todos os elementos mais importantes relacionados ao seu negócio mais explícitos. A segunda é que, quando você começa a testar seu modelo de negócios e sua proposta de valor com base no Business Model Canvas e no Value Proposition Canvas, você pode mostrar as evidências que sustentam que essa é uma boa ideia. As ideias são gratuitas, elas estão em toda parte. O que você quer mostrar aos investidores é que há evidências que apoiam sua ideia. Por exemplo, você conversou com 100 clientes e 80% deles têm uma dor em particular. Isso é importante porque os investidores não aportam recursos apenas em uma ideia, eles investem em uma equipe que pode produzir a evidência antes que a ideia se torne real, que pode adaptar a ideia e, finalmente, que, quando você provar que está no caminho certo, poderá executar a ideia.

Mercado Digital – Saber gerir o negócio ainda é um dos maiores desafios das startups globais?

Osterwalder – O grande desafio para uma startup é distinguir entre visão e alucinação. Isso significa pegar sua visão e sua ideia, mapeando-a em um modelo de negócios e de proposta de valor e, em seguida, testá-la e adaptá-la. Este é um problema de pesquisa. Encontrar, pegar sua ideia e transformá-la em uma proposta de valor com a qual os clientes se preocupam e um modelo de negócios que pode ser dimensionado de forma lucrativa, esse é o desafio. É um desafio de pesquisa. Não é um desafio de gestão. Depois de saber que está no caminho certo e que vai arrecadar dinheiro e investir em sua ideia, você tem um desafio de escala. Portanto, é um tipo muito particular de desafio de execução, que você precisa escalar. E só mais tarde, quando o negócio for estabelecido, você poderá ter um problema real de gerenciamento.

Mercado Digital – Quais são os grandes diferenciais do ecossistema de inovação na época em que você criou o Business Model Canvas para hoje?

Osterwalder – Quando começamos o nosso primeiro livro, nós publicamos o Business Model Generation e Business Model Canvas e o desenvolvimento de clientes e startup enxuta de Steve Blank e Eric Reese, foi quando tudo decolou. Hoje esse é o padrão ouro, e muitas startups estão praticando isso. O Steve Blank mudou a forma como o empreendedorismo é ensinado nas escolas de engenharia e negócios ao redor do mundo. O que não mudou muito ainda é que isso ainda não se firmou como profissão. Eu vejo empreendedorismo com ensinar a profissão médica: você tem que entender a anatomia e a fisiologia do corpo na medicina para, então, praticar cada estágio pra ser um bom médico, um ótimo cirurgião. No empreendedorismo, precisamos melhorar o ensino de anatomia e fisiologia empresarial, certificando-se de treinar os empreendedores fazendo. É teoria e prática, não é uma ou outra, elas precisam estar juntas. Eu esperava que o empreendedorismo e a inovação fossem mais formalizados hoje do que realmente são.

Mercado Digital – Que conselho você daria para uma startup que está iniciando sua jornada?

Osterwalder – Pegue suas ideias, mapeie-as em um Business Model Canvas e Value Proposition Canvas muito rapidamente, no máximo meio dia, e depois extraia sua hipótese, pergunte o que precisa ser verdade para que essa ideia funcione. E, então, você pega a hipótese mais importante e vai testá-la. Adapte constantemente sua ideia até encontrar uma proposta de valor que realmente faça sentido para os clientes, e um modelo de negócios que possa ser escalado de forma lucrativa. Não pense demais em sua ideia inicial. Saia do prédio, como diz Steve Blank, e adapte sua ideia rapidamente até que tenha evidências suficientes que mostrem que você está certo.