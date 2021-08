Irani lança veículo de corporate venture para investir em startups

Com a meta de formar um portfólio de 20 startups, com investimentos que podem chegar até R$ 1 milhão por empresa nos próximos sete anos, a Irani Papel e Embalagem acaba de anunciar o lançamento do Irani Ventures. O veículo de Corporate Venture Capital (CVC) da companhia, uma das principais indústrias de papel e papelão ondulado do Brasil, terá com foco o investimento e aceleração de startups que atuam em sinergia com o seu modelo de negócio.

A iniciativa contará com a parceria da GROW+, gestora de investimentos e aceleradora de startups. As startups investidas pela Irani Ventures terão acesso ao Programa de Aceleração 10-WeekLabs, pelo qual passarão por um processo de imersão e alavancagem com capital intelectual, envolvendo suporte operacional, mentoria e networking, que auxiliarão no crescimento e desenvolvimento das atividades e do negócio das startups.

O diretor-presidente da Irani Papel e Embalagem, Sérgio Ribas, comenta que a Irani Ventures é um passo importante dentro da estratégia de inovação da companhia e uma evolução do Irani Labs - programa de inovação aberta que acaba de lançar a sua 2ª edição. "A Irani Ventures reforça a nossa atuação frente ao ecossistema de startups e nos permitirá encontrar novas soluções e produtos para o setor de papel e embalagem, que vive um momento histórico de crescimento. Queremos desenvolver negócios relevantes junto a startups inovadoras e oportunidades que possam ser aplicadas em nosso segmento e em nossa operação", afirma.

A Irani Ventures irá identificar startups com alto potencial de inovação e transformação digital, nível elevado de maturidade e que dialoguem com o modelo de negócios da Irani, sempre tendo como premissa a sustentabilidade para potencializar a construção de novos negócios e alternativas futuras para o segmento. O projeto tem duração inicial de sete anos, sendo os quatro primeiros destinados a investimento e os três últimos ao desenvolvimento dos projetos. Ao longo deste período, a companhia realizará rodadas de investimentos visando a aceleração das startups eleitas.

A GROW+ será responsável por todo o processo de seleção e aceleração das startups, acompanhando o desenvolvimento de cada empreendedor parceiro. "Acreditamos que, para crescer e se desenvolver, muitas startups precisam de uma parcela combinada de investimento financeiro e Smart-Money (capital inteligente), sendo exatamente esta variável que torna o CVC da Irani Ventures de alto valor agregado e atrativo para startups em estágio de crescimento", destaca Paulo Beck, Head da GP Ventures, braço de Investimentos da GROW+.